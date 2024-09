Getty Images

NOS Wielrennen • vandaag, 14:52 Zwitserse Furrer (18) overleden na zware valpartij bij WK wielrennen

Muriel Furrer, de Zwitserse wielrenster die gisteren tijdens de WK in Zwitserland zwaar ten val kwam, is vandaag aan haar verwondingen overleden. De 18-jarige belofte liep tijdens de wegwedstrijd voor junioren ernstig hoofdletsel op en werd in zeer kritieke toestand met een traumahelikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

De internationale wielerbond UCI en het lokale organisatiecomité maken het overlijden in een persbericht bekend. "Met grote droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Muriel Furrer. Ze had een mooie toekomst voor zich."

De UCI en het organisatiecomité brengen hun condoleances over aan familie, vrienden en de Zwitserse wielerbond. De media wordt gevraagd om de privacy van de nabestaanden te respecteren.

De juniorenwedstrijd vond plaats op hetzelfde parcours waar zaterdag het WK voor vrouwen en zondag het WK voor mannen plaatsvindt.

Het regende flink tijdens de koers, maar over de toedracht van het ongeluk is nog niet veel bekend. Er zijn geen beelden van. De UCI geeft vanmiddag om 17.00 uur een persconferentie.

Veiligheid

De jonge Furrer was zowel als veldrijder, mountainbiker en wegwielrenner actief. Eerder dit jaar veroverde ze een bronzen medaille bij de EK mountainbike voor junioren. Op het Zwitsers kampioenschap op de weg werd ze zowel in de tijdrit als de wegrit tweede.

EPA Op de vermoedelijke plek van het ongeluk zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen

Vanochtend meldde de UCI (nog voor het overlijden) dat in overleg met de familie van Furrer is besloten dat het WK-programma doorgaat zoals gepland. Furrer is afkomstig uit Zürich, het ongeluk vond slechts op zo'n 10 kilometer van haar huis plaats.

De veiligheid in het wielrennen is al geruime tijd onderwerp van debat. Vorig jaar overleed de Zwitserse renner Gino Mäder (26), die ten val kwam in de Ronde van Zwitserland.

Daarop werd een onafhankelijke instantie opgericht die de sport veiliger moest maken. Toch ging het deze zomer weer mis: de Noorse renner André Drege verongelukte in juli tijdens de Ronde van Oostenrijk.

Reactie KNWU De Nederlandse junioren in koers hebben niets van de val meegekregen. Zij hoorden pas na de finish het nieuws. Bij de rensters roept het wel gelijk de gedachte op waarom er geen technologische hulpmiddelen, zoals gps-trackers, beschikbaar zijn in juniorenwedstrijden.