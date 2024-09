Stel opgepakt op verdenking van deelname aan terreurorganisatie van soevereinen

Wat zijn soevereinen?

Soevereinen zijn mensen die vinden dat de overheid geen legitieme macht over ze heeft en dat ze zelf mogen bepalen of ze zich aan wetten en regels houden. Sommigen betalen daarom geen belasting, ziektekostenverzekering of verkeersboetes, en in extreme gevallen ook geen huur of hypotheek. Hierdoor komen zij in de problemen.

Een klein deel van de soevereinen is bereid geweld te gebruiken, bleek uit een analyse van de AIVD, de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een groot deel heeft geen gewelddadige plannen, zij accepteren de wet- en regelgeving voor een belangrijk deel. Zij willen vooral zo onafhankelijk mogelijk leven. In de analyse staat ook dat het aantal soevereinen in Nederland is opgelopen tot enkele tienduizenden.