ANP Rechtbank Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 21:49 Soevereinen vervolgd voor terrorisme, chats over doden burgemeester Deventer

Een groep van vier radicale soevereinen is door het Openbaar Ministerie aangeklaagd voor terrorisme. Dat gebeurde vandaag in de rechtbank in Rotterdam. Twee anderen staan terecht voor het leveren van vuurwapens aan de soevereinen. Het gaat om mannen uit Deventer, Olst-Wijhe en Schalkhaar.

De radicale soevereinen willen de huidige overheid en democratische instellingen vervangen. Ze vinden het gebruik van (dodelijk) geweld daarbij toelaatbaar, stelt het OM.

Volgens de officier van justitie hadden de verdachten het plan "een gewelddadige confrontatie aan te gaan met lokale gezagdragers en arrestaties uit te voeren".

Burgemeester als doelwit

Daarbij werd onder meer burgemeester van Deventer Ron Köning genoemd als doelwit. "Uiteraard komt dit aan", zegt de burgemeester bij Oost. Hij prijst de politie, justitie en veiligheidsdiensten. "Ik betreur het dat deze personen zich tegen de samenleving keren", aldus de burgemeester.

De verdachten volgden trainingen in Deventer om zichzelf te verbeteren in zelfverdediging, zei de officier van justitie in de rechtbank.

Het OM verdenkt de vier mannen van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Ze waren lid van Common Law Nederland Earth, wat volgens het OM een radicale minderheid is binnen de groep soevereinen.

Gevonden wapens

De strafzaak begon deze zomer met twee verdachten: een 25-jarige man uit Olst-Wijhe en een 45-jarige man uit Deventer. Zij werden op heterdaad betrapt bij de overdracht van drie vuurwapens. Later vond de politie in de woningen van de mannen meer vuurwapens.

In totaal werden vijftien wapens in beslag genomen. De andere vier verdachten werden in juli aangehouden.

Alle zes mannen zitten in voorlopige hechtenis. Ook is er vanochtend een 66-jarige vrouw aangehouden uit Sluis, zij zou leiding hebben gegeven bij Common Law Nederland Earth.

De zaak gaat verder op 9 december.