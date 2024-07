Aanhoudingen voor leveren van wapens aan 'soevereine' man, OM vermoedt plannen 'opstand'

Drie mannen zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in vuurwapens. Een vierde man is aangehouden voor wapenbezit. De wapens waren bedoeld voor een man van wie het OM vermoedt dat hij het soevereine gedachtegoed aanhangt. Hij wilde de wapens volgens justitie vermoedelijk gebruiken om "in opstand te komen tegen de overheid". Het OM wil niets zeggen over wat voor plannen hij zou hebben gehad.