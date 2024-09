Twente-vrouwen in Champions League tegen Chelsea, Real Madrid en Celtic

De voetbalsters van FC Twente moeten het in de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Chelsea, Real Madrid en Celtic. De beste twee clubs na zes speelronden plaatsen zich voor de kwartfinales.

Chelsea hoefde als kampioen van Engeland - de Londenaren pakten de landstitel voor de vijfde keer op rij - geen voorronden te spelen. Vorig jaar haalde de verliezend finalist van 2021 de halve finales in de Champions League. Daarin werd het uitgeschakeld door latere winnaar FC Barcelona.

Kaptein en Nouwen

De ontmoeting tussen Twente en Chelsea wordt met name bijzonder voor Wieke Kaptein, die een jaar geleden al tekende voor Chelsea maar pas deze zomer van Enschede naar Londen verhuisde. Ook een andere Oranje-international, Aniek Nouwen, speelt bij de Engelse club. Zij is echter nog herstellende van een zware knieblessure .

Chelsea staat zesde op de UEFA-ranglijst, waarop FC Twente plaats 31 inneemt. Real Madrid, achter Barcelona de vice-kampioen van Spanje, is de nummer acht, terwijl het Schotse Celtic zich terugvindt op positie 72.

Twente, dat zich donderdag via een tweede ruime zege op ZNK Osijek voor het eerst voor het hoofdtoernooi kwalificeerde, moet op dinsdag 8 of woensdag 9 oktober voor het eerst aan de bak. Tegen wie is nog onbekend.