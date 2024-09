Vollering wil iets rechtzetten na nipt verloren Tour: 'Maar WK was sowieso een doel'

EPA Demi Vollering

"Ik heb de afgelopen periode vaker gedacht: ik heb het in de pocket. Maar toen lukte het toch niet." Demi Vollering heeft lessen getrokken uit haar teleurstellende Tour de France, toen ze in de gele trui ten val kwam en uiteindelijk vier seconden tekortkwam voor de eindzege.

Dit weekend is Vollering de grote favoriet in de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Zürich.

"Na de Tour heb ik toch wel iets van wrok, dat ik iets recht wil trekken. Aan de andere kant ben ik wel trots op mijn etappezeges. En ook als ik de Tour gewonnen had, zou dit WK een groot doel voor mij zijn geweest. Dat maakt het niet anders."

Met haar vorm zit het wel goed. Eerder deze week pakte Vollering al zilver op de tijdrit bij de WK. Het tijdritparcours is deels hetzelfde als dat van de wegwedstrijd, al is er in de 154 kilometer lange wegwedstrijd een klim van 1,4 kilometer toegevoegd, die in vier omlopen telkens moet worden bedwongen.

Zwaar parcours

"Het parcours is zwaar", vindt Vollering. "Er zit geen rustmoment in en er komt slecht weer, dan ben ik normaal gesproken goed."

Ervaringsdeskundige Marianne Vos, die zelf drie keer wereldkampioen werd, vult aan: "Als we de koersen van de junioren goed hebben geanalyseerd, is het duidelijk dat het loodzwaar wordt. Dat is mooi, zeker voor een WK."

Vollering zegt dat ze zich goed voelt, zowel fysiek als mentaal. "Dat zit in het koppie. Ik wil het graag en zie ook in de trainingen dat ik in orde ben. Misschien gaat het nu eindelijk lopen, eerder dit seizoen had ik struggles."

Naast de valpartij en de nederlaag in de Tour had Vollering het lastig met de situatie bij haar ploeg SD Worx-Protime. Ze wilde geen nieuw contract tekenen en wist al sinds maart dat ze volgend jaar in andere kleuren fietst. Bovendien kende ze een tegenvallend voorjaar zonder zeges in klassiekers.

Op haar 27ste heeft Vollering al een flinke erelijst opgebouwd. Maar de wereldtitel ontbreekt nog. Vorig jaar werd ze tweede in de wegwedstrijd in Glasgow.

Ze vindt zichzelf dit jaar in Zürich niet de uitgesproken favoriet. "Ik denk dat er meer favorieten zijn. Het is mooi om te horen, maar daar heb ik niets aan. Ik probeer er niet te veel over na te denken. Het enige dat telt, is morgen."

Het is nog niet bekend voor welke ploeg Vollering volgend jaar rijdt, nadat ze geen nieuw contract wilde ondertekenen bij SD Worx. Zelf weet ze al wel waar haar toekomst ligt. In aanloop naar de WK trainde ze zelfs al met de trainers van haar nieuwe ploeg. "Dat was erg spannend, maar eenmaal gestart, ben ik heel erg blij en heb ik ook weer nieuwe motivatie gevonden." Ze kan nog niet zeggen wie - en van welke ploeg - de nieuwe trainers zijn, maar: "Voor deze wedstrijd hebben we wat meer de punchy kant opgezocht. Het is leuk om daarin wat nieuwe prikkels te krijgen, dat houdt je scherp en daarmee laad je de batterij op een andere manier op."

Vollering is de uitgesproken kopvrouw van de sterke Nederlandse ploeg. Naast Vos heeft ze onder meer Puck Pieterse aan haar zijde. Het 22-jarige talent kende een sterk seizoen.

Pieterse werd derde op de WK veldrijden, reed de Olympische Spelen (vierde met materiaalpech) en won de WK mountainbiken. Tussendoor debuteerde ze met een etappezege in de Tour de France. "Het is mooi om zo'n seizoen af te sluiten met een WK. De constante inspanning van op en af zou voor een mountainbiker wel goed moeten zijn."

1:29 Kopecky: 'WK-parcours nodigt uit om aan te vallen'

"Heel TeamNL staat hier met ambitie aan de start", zegt Pieterse over de kansen voor de Nederlandse rensters. Of ze zelf kan winnen? "Winnen kan altijd, zeker. We hebben een plan. Demi is kopvrouw. Hoofddoel 1 is winnen met Demi."

Ook Vos ziet Vollering als grootste kanshebber. "Met Demi als kopvrouw hebben we een ontzettend sterke troef. Ze is in vorm, dat bleek in de tijdrit. Het geeft veel vertrouwen."

