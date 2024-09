AFP Het podium met vanaf links Vollering, Brown en Dygert

NOS Wielrennen • vandaag, 14:16
Brown snelt op gouden tijdritfiets naar wereldtitel, zilver voor Vollering

Grace Brown heeft na de olympische titel in Parijs ook de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 32-jarige Australische griste na een zinderende strijd over 29,9 kilometer het goud weg voor de neus van Demi Vollering, die tweede werd.

Het brons ging in Zürich naar de Amerikaanse Chloé Dygert, de wereldkampioene van 2019 en 2023.

"Ik ben wel blij, maar als je bij de finish hoort dat je de snelste tijd hebt wil je gewoon die trui", reageerde Vollering. "Dat is even pijnlijk, maar ik ben heel blij met de tweede plek. Mijn eerste medaille op een kampioenschap tijdrijden, dat is heel mooi."

Brown dook zestien seconden onder de tijd van Vollering. "Het verschil was duidelijk. Grace heeft het hele jaar haar zinnen gezet op de tijdrit, dus het is zeker niet gepikt, heel erg verdiend voor haar."

5:20 Vollering blij met WK-zilver: 'Even pijnlijk, maar verschil was duidelijk'

Op het glooiende Zwitserse parcours hoopte Brown haar laatste profjaar van nog meer glans te voorzien. Niet lang nadat zij verrassend de sterkste was geweest in voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik kondigde Brown aan eind dit jaar te stoppen. Vervolgens won zij op de Spelen in Parijs ook nog goud op de tijdrit.

Brown gaf uiting aan die olympische titel met een gouden tijdritfiets, die zij vorige maand al hoopte te laten blinken in Rotterdam.

In de tijdrit van de Tour de France Femmes had zij materiaalpech en moest ze de dagzege laten aan Vollering. In Zürich bracht de gouden fiets Brown meer geluk.

Reuters Demi Vollering

Vollering eindigde nog nooit op het podium bij een mondiale strijd tegen de klok. Het parcours in haar (tweede) thuisland Zwitserland was uitdagend genoeg om de strijd aan te kunnen gaan met de pure tijdritspecialisten.

Na teleurstellingen op de Spelen en in de Tour (tweede) mikt zij als kopvrouw van de Nederlandse ploeg vooral op de wegrit, in de tijdrit toonde Vollering in ieder geval aan in blakende vorm te verkeren.

Van Dijk

Eerst was het de beurt aan drievoudig wereldkampioene Ellen van Dijk, zij begon als eerste van de favorieten aan de rit tegen de klok en blies alle toptijden bij de tussenpunten en finish weg.

2:42 Geen vierde goud voor Van Dijk: 'Goede tijdrit, maar te ver van podium'

Wat het uiteindelijk waard zou zijn, mocht Van Dijk afwachten in de hot seat. Vollering, Brown en de als laatste gestarte Dygert doken onder de tussentijden van Van Dijk, die uiteindelijk achtste werd.

"Als je al drie keer gewonnen hebt, telt alleen nog maar winnen. Maar ik wist al wel dat dat hier niet zomaar ging lukken", zei Van Dijk. "Deze uitslag ga ik niet boven mijn bed hangen, maar ik denk dat het een goede tijdrit was."

Duel Brown-Vollering

Het liep uit op een tweestrijd tussen Brown en Vollering. Op het eerste tussenpunt was de Australische de snelste, maar in de aflopende stroken daarna boog Vollering haar achterstand van zes seconden verrassend om in een voorsprong van bijna negen seconden.

De vlakke wegen richting de finish in Zürich bleken Brown beter te liggen, met een ziedende versnelling maakte zij het verschil: met 39.16,04 was Brown 16 seconden sneller dan Vollering. Dygert gaf bijna een minuut toe op de winnares.

Het is niet zeker of Brown, die op de vorige twee WK's zilver pakte, de regenboogtrui ooit zal dragen. In de laatste maanden van haar profcarrière staat voorlopig nog geen individuele tijdrit op haar programma.

Wegrit

Zaterdag is Vollering kopvrouw in de WK-wegrit. De zevenkoppige selectie bestaat verder uit Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Pauliena Rooijakkers, Marianne Vos, Mischa Bredewold en Riejanne Markus.

