Reuters Grace Brown op weg naar olympisch goud op de tijdrit in Parijs.

NOS Wielrennen • vandaag, 16:05 Brown wint spekgladde olympische tijdrit, geen medaille Vollering en Van Dijk

Grace Brown is olympisch kampioene tijdrijden geworden. De 32-jarige Australische, die na dit seizoen een punt zet achter haar rijke loopbaan, was op de door de regen spekglad geworden wegen in Parijs veruit de beste. Met een gemiddelde van 49,045 kilometer per uur raffelde ze de 32,5 kilometer af in 39.38.

Regerend wereldkampioene Chloé Dygert ging als een van de velen onderuit, maar was sowieso niet opgewassen tegen de ontketende Brown en gaf uiteindelijk 1.32 toe op Brown. Daarmee werd ze derde. Het zilver ging namelijk naar de Britse Anna Henderson, die een kleine seconde sneller was dan de Amerikaanse.

De Nederlandsen Ellen van Dijk en Demi Vollering konden geen potten breken. Vollering werd vijfde op 1.51 minuut, Van Dijk dertiende op 2.43.

Snel, maar spekglad parcours

In tegenstelling tot de golvende wegen rond de berg Fuji drie jaar geleden was het vrijwel vlakke tijdritparcours in Parijs gemaakt voor wattagekanonnen onder de tijdrijders.

De verkenning eerder deze week leerde echter dat het slechte en hobbelige wegdek een verraderlijke factor vormde in het rondje van 32,4 kilometer van de Dome des Invalides, via de Place de la Bastille naar de wielerbaan in het Bois de Vincennes, waar Jan Janssen in 1968 in de slottijdrit de Tour de France won.

NOS Topfavorieten Chloé Dygert schuift onderuit in de olympische tijdrit.

In de praktijk bleek de regen, die voor spekgladde wegen zorgde, van grotere invloed.

Sprookje Van Dijk komt niet uit: 'Bang in bochten'

Voor Van Dijk was dat een extra mentale uitdaging. Slechts zeven weken geleden kwam de drievoudig wereldkampioene op trainingskamp in Spanje hard in aanraking met een aanhangwagen, waarbij ze onder meer haar enkel brak.

Juist vandaag maakte haar vriend bekend dat die gecompliceerde breuk, die met plaatjes en schroeven werd gestabiliseerd, slechts een van vele verwondingen was.

AFP Ellen van Dijk in Parijs

Van Dijk gaf niet op, zat met gips op de hometrainer en bewees slechts twee weken geleden in een inspanningstest aan de bondscoach dat haar vorm goed genoeg was voor de tijdrit in Parijs.

Het verhaal was prachtig, maar de realiteit werkte niet mee. Bij het eerste tussenpunt na 13 kilometer was Van Dijk slechts dertiende, terwijl de voornaamste concurrenten nog moesten komen.

In het tweede deel won Van Dijk nog twee plekjes en werd uiteindelijk elfde. Daar moest ze tevreden mee zijn. "Ik zit natuurlijk al twintig jaar op wielrennen en heb wel vaker in de regen gereden. Maar ik was toch bang in die gladde bochten", bekende ze na afloop.

"Gisteren regende het al en dan probeer je dat gevoel een beetje weg te stoppen. Maar het is wat het is. Uiteindelijk ben ik heel trots dat ik hier sta."

Vollering tevreden, maar ook in tranen

Ook Vollering deed niet mee om de prijzen, want bij het eerste tussenpunt klokte zij slechts de vijfde tijd en ook aan de streep was haar tijd de vijfde van allemaal.

AFP Demi Vollering in Parijs

"Dit was misschien wel mijn beste tijdrit ooit", vertelde Vollering na afloop. "Maar het was zo verschrikkelijk glad. Misschien was ik iets te voorzichtig in de bochten, maar als je onderuit gaat dan is alles naar de vaantjes."

Geconfronteerd met het feit dat ze slechts 20 seconden verwijderd was van het brons, kwamen toch de tranen bij Vollering. "Ik had misschien toch een beetje gedroomd van het podium. Daar baal ik dan toch van."

Vallen en opstaan

De verraderlijke omstandigheden speelden uiteindelijk een sleutelrol in de tijdrit. Veel rensters bereikten niet ongeschonden de finish, onder hen topfavoriete Chloé Dygert en wereldkampioene op de weg Lotte Kopecky.

De Amerikaanse schaduwfavoeriete Taylor Knibb spande de kroon. Knibb (26) is eigenlijk in Parijs om goud te winnen op de triatlon, maar bewees eerder dit jaar met winst bij de Amerikaanse tijdritkampioenschappen ook op dit onderdeel hoge ogen te kunnen gooien.

Het spekgladde parcours gooide echter roet in het eten. Ze kreeg al de schrik van haar leven, toen haar achterwiel wegschoof op spekglad zebrapad.

0:33 Ramptijdrit Amerikaanse Knibb op olympische tijdrit: crash, crash en nog een crash

Even later ging het alsnog mis voor de Amerikaanse in het Bois de Vincennes, in een spekgladde bocht waar eerder ook de Deense Cecilie Uttrup Ludwig naar de grond was gegaan.

Amper een minuut later schoof ze opnieuw onderuit. En op het moment dat ze van fiets wilde wisselen, ging ook haar begeleider op potsierlijke wijze tegen de grond.

Opvallend in de achterhoede

Er kwam ook nog een derde Nederlandse in actie op de tijdrit. Julia Kopecky, dochter van een Tsjechische hoogleraar Politieke Wetenschappen en een Nederlandse moeder, is geboren en getogen in Leiden.

Net als haar broers Matyas en Tomas rijdt ze haar wielerwedstrijden als Tsjechische. Vandaag debuteerde Kopecky - die over twee weken 20 word - op de Spelen en werd 28ste op 5.15 van Brown.

Sla de carrousel over NOS Julia Kopecky, de 19-jarige Leidse die namens Tsjechië debuteerde op de Olympische Spelen.

NOS De Afghaanse Yulduz Hashimi maakte haar olympische debuut op de tijdrit in Parijs.

NOS De 44-jarige Olga Zabelinskaja

Olga Zabelinskaja, in Londen in 2012 al goed voor zilver op de tijdrit en brons in de wegrit en in 2016 winnares van brons op de tijdrit, hoopte op 44-jarige leeftijd nog een top tien-notering toe te voegen aan haar palmares. Dat lukte niet: Zabelinskaja werd slechts 23ste.

Zabelinskaja won haar medailles nog als Russische, maar na een dopingschorsing en een vroegtijdig pensioen, keerde ze terug als Oezbeekse. Haar vader Igor Soechoroetsjenkov won in 1980 bij de Olympische Spelen in Moskou de wegwedstrijd namens de Sovjet-Unie. Haar 17-jarige zoon Bogdan Zabelinskiy, die sinds dit jaar deel uitmaakt van de opleidingsploeg van Soudal-QuickStep, rijdt dan weer op een Cypriotische licentie.

De Afghaanse Yulduz Hashimi zal tevreden terugkijken op haar eerste olympische optreden. Vorig jaar debuteerde ze met haar zus Fariba met de laatste plaats op de gemengde aflossing bij de WK in Glasgow. Haar olympische debuut sloot ze af met een verdienstelijke 26ste plaats.