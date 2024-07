NOS Wielrennen • vandaag, 06:01 Van Dijk met gebroken enkel klaar voor olympische tijdrit: 'Mooi power-parcours'

"Ik dacht dat het over was, ja." Even zag Ellen van Dijk haar olympische droom om goud te halen op de tijdrit aan zich voorbij flitsen.

De wielrenster moest in juni, zeven weken voor de tijdrit, onder het mes nadat ze haar enkel op drie plaatsen had gebroken. Tijdens een trainingskamp in Spanje botste ze op een aanhanger.

Een gebroken enkel of niet: Van Dijk verschijnt komende zaterdag (14.30 uur) in Parijs aan de start van de olympische tijdrit. "Het gaat goed, gelukkig. De enkel kan nog niet ver buigen. Maar op de fiets hoeft dat niet, dus daar heb ik heel veel mazzel mee. Lopen is lastiger, maar daar gaat het hier niet om", lacht ze.

Op een post op Instagram noemde Van Dijk het revalidatietraject haar grootste uitdaging van haar carrière. Na haar operatie wilde ze zo snel mogelijk de fiets weer op, in het begin zelfs met gips om haar enkel. Haar partner maakte verschillende soorten pedalen, zodat ze kon blijven trainen.

Fietsen, dat is "het allerbelangrijkste", aldus Van Dijk. Op haar pasgeboren kind na, natuurlijk. Negen maanden geleden beviel Van Dijk van zoontje Faas. Maar ook rond die periode bleef Van Dijk bezig met de olympische tijdrit; een dag voor de bevalling fietste ze nog en een paar weken erna stapte ze alweer op om het parcours in Parijs te verkennen.

Alles in het teken van dat ene doel: olympisch goud winnen. Want die plak ontbreekt nog op haar palmares.

De 37-jarige Van Dijk behoort al jarenlang tot de beste tijdrijdsters ter wereld. Ze is drievoudig wereldkampioene (2013, 2021 en 2022) en viervoudig Europees kampioene (2016, 2017, 2018, 2019). Ook is ze voormalig houdster van het werelduurrecord.

In 2012 in Londen werd ze - tot haar eigen teleurstelling - slechts achtste. Vier jaar later in Rio ging ze als een van de grote favorieten van start. Maar ze reed de berm in, omdat ze te veel in de tijdrithouding naar de grond keek. Zo belandde ze nét naast het podium.

Voor de laatste Spelen in Tokio werd Van Dijk niet geselecteerd, maar in Parijs ze nog één keer een gooi doen naar het goud. De bondscoach selecteerde naast Van Dijk ook Demi Vollering voor de tijdrit. Op 4 augustus rijdt Van Dijk ook de wegwedstrijd, in dienst van kopvrouw Lorena Wiebes.

Van Dijk-parcours

Het parcours in Parijs - 32,4 zo goed als vlakke kilometers - is een waar Ellen van Dijk-parcours. Daar kan ze kort over zijn. "Ja, dat is het", zegt ze met een grijns. "Het is een mooi power-parcours. Heel veel rechtdoor. Niet heel technisch. Degene die het hardste kan trappen, wint. Ja, dat gaat wel gebeuren zaterdag."

Het wegdek is wel erg slecht, zegt ze. "Heel veel hobbels, drempels, gaten, scheuren. Je kan moeilijk in positie blijven zitten." Ze grinnikt. "Het is als schaatsen op natuurijs. Maar goed, daar heeft iedereen mee te maken."

En ja, door het ongeluk, de gebroken enkel, is het niet zomaar gezegd dat ze op het podium eindigt.

"Ik heb natuurlijk niet mijn gedroomde voorbereiding gehad. Allicht dat dat invloed heeft, dat voel ik wel. Maar uiteindelijk voel ik me wel goed en ga ik alles geven wat ik heb. En wil ik er ook wel van genieten dat ik hier sta, want dat is al bijzonder genoeg."