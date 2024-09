Getty Titelverdedigster Vollering wint tweede etappe in Romandië, ploeggenote Kopecky tweede

NOS Wielrennen • vandaag, 15:35 Titelverdedigster Vollering klopt ploeggenote Kopecky op de streep in Romandië

Demi Vollering heeft de tweede etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. In een sprint-à-deux drukte de titelverdedigster van SD Worx-Protime haar wiel net wat eerder over de streep dan ploeggenote Lotte Kopecky, die tweede werd. De Italiaanse Gaia Realini eindigde als derde.

De rit van vandaag bracht de rensters over 102 kilometer van Chippis naar Vercorin, in het zuiden van Zwitserland. Het zwaartepunt lag aan het eind, een steile klim naar Vercorin (bijna tien kilometer à 8,2).

Getty De rensters tijdens de tweede etappe van de Ronde van Romandië

Aan de voet van de klim was het peloton al flink uitgedund. Na meerdere versnellingen konden alleen de sterkste klimmers mee, Realini (Lidl-Trek), Vollering en Kopecky bleven over. Realini viel aan, maar moest dat later bekopen.

Ploeggenoten Vollering en Kopecky reden door en vochten het uit in de sprint. Vollering kwam ondanks een ultieme jump van de Belgische als eerste over de streep. Kopecky pakte wel de leiding in het algemeen klassement. Vollering volgt op de tweede plek op 2 seconden.

Zondag staat de slotetappe van de driedaagse koers op het programma, een 144 kilometer lange heuvelrit met start en finish in Morges.