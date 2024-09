ANP Shirin van Anrooij vorig jaar tijdens de EK-tijdrit

NOS Wielrennen • vandaag, 16:56 Wielrenster Van Anrooij mist ook WK door aanhoudend blessureleed, einde seizoen

Wielrenster Shirin van Anrooij komt dit wegseizoen niet meer in actie. De 22-jarige Zeeuwse heeft te veel last van de blessure die haar vorige maand ook al de EK in België kostte.

Van Anrooij maakte deel uit van de selectie voor de WK, die momenteel worden gehouden in Zürich. Ze zou zaterdag van start gaan in de wegwedstrijd.

Haar plek in de selectie is overgenomen door Thalita de Jong. De Nederlandse vrouwenploeg bestaat naast De Jong uit Puck Pieterse, Pauliena Rooijakkers, Marianne Vos, Mischa Bredewold, Riejanne Markus en Demi Vollering.

"Ik merk al een tijdje dat ik krachtverlies heb in mijn linkerbeen", aldus Van Anrooij in een persverklaring. "Meer onderzoek is nodig om precies te achterhalen wat de oorzaak is, dus ik kom dit wegseizoen niet meer in actie."

Van Anrooij was vorige maand nog wel van de partij tijdens de Tour de France Femmes, waarin ze op de dertiende plaats van het algemeen klassement eindigde. In maart werd ze derde in de Ronde van Vlaanderen.

Ook Carapaz mist WK Richard Carapaz doet zondag evenmin mee aan de wegwedstrijd in Zürich. De De Ecuadoraanse Giro-winnaar van 2019 en olympisch kampioen van de Spelen in Tokio (2021) reist terug naar zijn vaderland om zijn zieke dochter bij te staan. "Ecuador vertegenwoordigen is een van mijn grootste verplichtingen als sporter, maar we zijn allemaal mensen en de gezondheid van mijn naasten gaat voor", schrijft Carapaz op Instagram. Zijn dochter heeft een spoedoperatie ondergaan die goed is verlopen, maar ze heeft veel zorg nodig, meldt Carapaz, die in de Tour de France dit jaar een bergrit won en de bolletjestrui veroverde.