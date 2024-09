Parawielrenners Bangma en Abraham pakken na succesvolle Spelen ook WK-goud

Tristan Bangma en Daniel Abraham Gebru hebben hun succesvolle Paralympische Spelen een uitstekend vervolg gegeven op het WK wielrennen in Zürich. Beide wielrenners wonnen in hun klasse goud op de tijdrit.

De visueel beperkte Bangma kende in Parijs met zijn piloot Patrick Bos al veel succes door drie keer goud te winnen en ook op het WK in Zürich was hij in de klasse B oppermachtig.