Associated Press Anti-doodstrafbetogers in Alabama

NOS Nieuws • vandaag, 05:18 Vijf executies in week tijd in VS, hoogste aantal in ruim twintig jaar

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen week vijf executies uitgevoerd, het hoogste aantal in meer dan twintig jaar. Zowel de steun voor de doodstraf als het aantal uitgevoerde vonnissen is juist al jaren dalende.

De eerste executie vond vorige week vrijdag plaats in South Carolina. Dinsdag werden nog twee terdoodveroordeelde gevangenen, in Missouri en Texas, doodverklaard na executies. Gisteren werd een gevangene uit Oklahoma geëxecuteerd.

De laatste terdoodveroordeelde bij wie het vonnis werd voltrokken was gisteren Alan Eugene Miller (59) in de staat Alabama. Hij was veroordeeld voor een drievoudige moord in 1999. De laatste keer dat vijf gedetineerden in een week tijd werden geëxecuteerd, was in juli 2003.

Omstreden middel

Miller werd gisteren om het leven gebracht met stikstof. Het was pas de tweede keer dat een executie met stikstof in de VS werd uitgevoerd. Eerder dit jaar gebeurde dat voor het eerst, eveneens in Alabama. Bij de methode wordt een gasmasker over het gezicht van de gedetineerde geplaatst waarmee stikstofgas wordt ingeademd.

Het gebruik van stikstof is omstreden. Critici stellen dat er sprake is van onnodig lijden. Persbureau AP beschrijft hoe Miller minutenlang trilde en naar adem hapte tijdens de voltrekking van het vonnis. Eerder was dat ook het geval bij Kenneth Smit, die in januari met stikstof werd geëxecuteerd. Voorstanders vinden de methode wel humaan en zeggen dat ongecontroleerde bewegingen van het lichaam normaal zijn vanwege het gebrek aan zuurstof.