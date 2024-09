Blauwtong grijpt minder snel om zich heen

Dat is veel minder dan bijvoorbeeld in de tweede helft van augustus, toen het aantal besmettingen wekelijks met 1400 à 1500 toenam. In totaal gaat het nu om 8707 gevallen

Meldplicht

Het virus dook na zo'n vijftien jaar afwezigheid een jaar geleden weer op in Nederland en leidde tot de dood van tienduizenden schapen, koeien en geiten. Vooral volwassen schapen werden getroffen. In een paar maanden tijd werd op meer dan 5000 bedrijven het virus vastgesteld. Na de winter werd het even rustig, maar in juli keerde het virus terug.