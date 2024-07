ANP Schapen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus

NOS Nieuws • vandaag, 17:00 Blauwtong leeft weer op, Wiersma wil meer onderzoek

Het blauwtongvirus, dat dodelijk kan zijn voor koeien, geiten en schapen, leeft weer op. Dat blijkt uit een brief van minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Op 14 juni is de eerste besmetting sinds de winter aangetoond, inmiddels zijn er 67 verdenkingen. Eén schaap is gestorven, schrijft Wiersma. De getroffen bedrijven bevinden zich met name in de Betuwe, Noord-Limburg en de Achterhoek. De meeste dieren waren inmiddels gevaccineerd.

In de landbouwsector en bij deskundigen leven grote zorgen over de terugkeer van het virus.

Dat dook na zo'n vijftien jaar afwezigheid afgelopen winter weer op in Nederland en leidde tot de dood van tienduizenden schapen, koeien en geiten. Vooral volwassen schapen werden getroffen.

Het virus wordt overgedragen door knutten, kleine muggen. Herkauwers als koeien, schapen en geiten worden er ziek van, met onder meer koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Een behandeling tegen de nieuwste variant van blauwtong is er nog niet.

Meer onderzoek doen

Wel is dit voorjaar begonnen met vaccineren. Wiersma schrijft dat het lijkt alsof er een grotere spreiding in de ernst van de verschijnselen is, waarbij een deel van de dieren wel ernstig ziek wordt en een ander deel juist mildere verschijnselen heeft. De vaccins kunnen "zoals vaker ook bij andere vaccins het geval is niet voorkomen dat dieren besmet raken en ziek worden", aldus Wiersma.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie wil ze verder onderzoek laten doen. Ze verwacht dat het aantal besmettingen de komende maanden nog zal stijgen. Vanuit de ervaringen van 2007 en 2008 is de verwachting dat de "piek van het aantal besmettingen in augustus en september" zal liggen. Wiersma houdt de situatie nauwlettend in de gaten, schrijft ze.

Ook wijst ze erop dat voor blauwtong een meldingsplicht geldt en dat nieuwe verdenkingen bij de NVWA gemeld moeten worden.