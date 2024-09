'Jongeren herkennen veelvoorkomende planten en vogels minder goed dan ouderen'

Veelvoorkomende planten- en vogelsoorten in Nederland zijn bij jongeren (35 jaar en jonger) een stuk minder bekend dan bij ouderen (55-plussers). Dat blijkt uit een peiling die Natuurmonumenten liet uitvoeren onder een representatieve groep van ruim duizend mensen, verdeeld over drie leeftijdscategorieën.

De merel werd door 59 procent van de groep tot 35 jaar herkend en door 82 procent van de oudste ondervraagden. Vinken bleken iets minder bekend: die herkende 44 procent van de 35-minners. Ook daar scoorden de ouderen met 79 procent een stuk beter. Mensen uit de leeftijdsgroep tussen de 35 en 55 jaar zaten qua score steeds tussen de ouderen en de jongeren in.

'Uit het oog, uit het hart'

Natuurmonumenten ziet "een zorgelijke trend in een tijd dat we als samenleving juist veel meer moeten doen om de natuur te laten leven". Dat jongeren minder goed soorten kunnen herkennen dan ouderen, wijt de organisatie aan de slechte staat van de natuur.

"We zijn de afgelopen decennia veel natuur kwijtgeraakt. Van onze insecten is in dertig jaar 76 procent verdwenen. Bijna de helft van de zweefvliegen wordt bedreigd en het gaat slecht met bestuivende insecten." De organisatie vreest voor een effect dat neerkomt op "uit het oog, uit het hart".