Wespentelling moet beeld geven van wespenstand, maar ook helpen bij imagoprobleem

Om te onderzoeken of dat klopt, wordt vanaf vandaag weer de nationale wespentelling gehouden. Iedereen in Nederland kan meedoen: je hoeft alleen een half uurtje goed op te letten en te noteren welke wespensoort je voorbij ziet komen. "We denken dat het een matig of slecht wespenjaar is", zegt Nathan Veenstra van de Wespenstichting in het Radio 1 Journaal, "met de telling hopen we daar antwoorden over te krijgen."