NOS Nieuws • vandaag, 12:53 Zelfs boswachters verbaasd over vroege bloei op de hei: 'Ik dacht: goh, nu al?'

Op de kalender is het hoogzomer, maar overal in Nederland staat de heide alweer in bloei. Heidevelden kleuren vroeger dan gebruikelijk dieproze tot paars.

Zelfs Staatsbosbeheer toont zich verbaasd over wat er nu gebeurt. "Ik dacht: goh, nu al? Normaal is het inderdaad pas half of eind augustus dat de heide echt paars begint te worden", zegt boswachter Manon van Wesel bij Omrop Fryslân.

Vroeger was de bloei van de hei de eerste aankondiging van de herfst. Midden augustus begon het. Als de -r in de maand kwam was de bloei van de hei op z'n hoogtepunt. Maar door klimaatverandering kruipt de bloei steeds een stukje verder naar voren.

Op de Veluwe bijvoorbeeld bloeide de hei in 2022 ook al vroeger dan normaal. Een ontwikkeling die al jaren aan de gang is, concludeerde de Veluwse boswachter Imke Boerma toen. De enige uitzondering op de reeks was het jaar 2018 toen de zomer zo droog verliep dat de heide helemaal niet tot bloei kwam.

Paarse lappendeken

Maar dit jaar is de natuur er heel vroeg bij. Op het Mandeveld bij het Friese dorp Bakkeveen bijvoorbeeld zijn de paarse kleuren al duidelijk zichtbaar. "Het speelt al enkele weken", zegt boswachter Van Wesel. "Toen kwam het al langzaam in bloei. Dan zie je nog niet overal heel duidelijk, maar die paarse lappendeken heeft natuurlijk een aanloop."

"Het was lange tijd ontzettend nat, het zou goed kunnen dat de plant het daar goed op doet", vervolgt ze. "Helemaal nu we de afgelopen jaren veel last hebben gehad van langdurige droogte. Daar kreeg de heide een flinke knauw van."

Sla de carrousel over NOS Ooggetuige / Marlies van Geel Op 24 juli kleurde heide in het Brabantse Achtmaal al paars

NOS Ooggetuige / Nel van Es In Den Helder kleurde de heide op 26 juli ook al volop

NOS Ooggetuige / Lisa Schouten De heide begint te kleuren bij Epe, 26 juli

NOS Ooggetuige / Regina Vastenhout Schaapskudde op de Ermelosche Heide, 28 juli

Jeroen Dirks Ook de Westerheide bij Hilversum verkleurt vandaag al

Staatsbosbeheer bereidt zich voor op veel dagjesmensen, want bloeiende heide trekt altijd veel bezoekers.

De grote vraag is of de hei ook blijft bloeien, nu de plant al zo vroeg tot wasdom komt. Normaal staat er ongeveer een maand voor de bloei. Maar dit jaar kan het alle kanten op, zegt Van Wesel.

Misschien dat de uitbundige bloei ook snel weer voorbij is. "Dat zou wel kunnen. Want het kost de plant ook energie om in bloei te staan. Dat kan-ie maar een bepaalde periode doen", aldus de boswachter. "Maar het kan ook zomaar langer aanhouden, dat is allemaal afhankelijk van verschillende factoren. Als het te lang warm en droog wordt, kan een plant weer snel uitdrogen."