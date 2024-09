NOS Mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel

Den Haag vangt asielzoekers op om Ter Apel te ontlasten

Den Haag gaat vanaf maandag zo'n negentig asielzoekers opvangen om zo de situatie in Ter Apel te ontlasten. De gemeente heeft een voormalig kantoorpand ingericht als tijdelijke noodopvang. De asielzoekers kunnen minstens vier maanden in het gebouw blijven.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al lange tijd overvol. In het centrum is plek voor maximaal 2000 mensen, maar dat aantal wordt dit jaar bijna dagelijks overschreden. Recent ontstond er bij het aanmeldcentrum een noodsituatie en dreigden mensen opnieuw buiten te moeten slapen.

Om die reden besloot Den Haag om bij te springen. "De opvangcrisis houdt aan en de oplossingen zijn nog niet in zicht", zegt verantwoordelijk wethouder Mariëlle Vavier. "Als het Rijk geen regie neemt op de oplossingen moeten we als gemeenten verantwoordelijkheid en solidariteit laten zien. Alleen samen kunnen we deze nood het hoofd bieden."

Acute noodopvang

Het voormalige kantoorpand aan de Maanweg was oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van zo'n negentig Oekraïense vluchtelingen, zegt een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Omroep West. Omdat het te lang duurde om de vergunningen rond te krijgen, hebben de Oekraïners een andere opvangplek gekregen.

Den Haag is voor zover bekend de zevende gemeente die acuut opvang beschikbaar heeft gesteld om Ter Apel te ontlasten. Daarnaast heeft Zutphen voor een week een sporthal ingericht als tijdelijke noodopvang, maar het is nog niet duidelijk of daar asielzoekers naartoe zijn gebracht. Ook de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn schoten te hulp door voor één nacht een plek voor opvang beschikbaar te stellen.