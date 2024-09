Persbureau Heitink In de sporthal zijn bedden klaargezet.

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 08:28 Zutphen richt noodopvang asielzoekers in om Ter Apel te ontlasten

In Zutphen is een sporthal ingericht voor de opvang van maximaal honderd asielzoekers, zo bevestigt waarnemend burgemeester Wimar Jaeger aan Omroep Gelderland. Deze tijdelijke noodopvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten, waar recent een noodsituatie ontstond en mensen dreigden buiten te moeten slapen.

De gemeente zegt de helpende hand te bieden omdat vluchtelingen fatsoenlijk behandeld moeten worden. Een dak boven het hoofd en een bed zijn daarbij volgens de gemeente een minimale vereiste. "We vinden het niet acceptabel dat mensen in weer en wind in het gras slapen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid", aldus Jaeger.

Een van de drie zalen van sportcentrum Hanzehal is ingericht als noodopvang. Of er daadwerkelijk mensen zullen worden opgevangen, is nog niet duidelijk. Dat hangt van de ontwikkelingen in Ter Apel af. De opvanglocatie blijft maximaal een week open.

Overvol

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al lange tijd overvol. In het centrum is plek voor maximaal 2000 mensen, maar dat aantal is dit jaar bijna elke dag overschreden met dwangsommen tot gevolg.

Het ministerie van Asiel en Migratie liet eerder weten dat de extreme drukte komt door een hogere instroom, in combinatie met een groot aantal statushouders dat niet kan doorstromen naar opvang in andere gemeenten.

De laatste keer dat er buiten bij het aanmeldcentrum mensen sliepen, was in de zomer twee jaar geleden. Toen bivakkeerden geregeld honderden asielzoekers op het grasveld voor het aanmeldcentrum, omdat er binnen en elders in het land geen opvangplekken beschikbaar waren.