NOS Nieuws • vandaag, 10:28 • Aangepast vandaag, 12:46 Asielcrisis Ter Apel: vannacht hebben 700 mensen buiten geslapen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht ongeveer 700 mensen buiten geslapen. De voorgaande twee nachten moesten ongeveer 400 mensen buiten slapen. Volgens het COA zijn er onvoldoende opvangplekken beschikbaar gesteld.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen noemt de situatie beschamend. "Als alle Nederlandse gemeentes opvangplekken zouden organiseren net zoals de tien Groningse gemeentes dat doen, dan zijn we al een heel eind. Er staan nu 700 mensen voor de poort van Ter Apel, die moeten ergens heen."

De oplossing ligt in Den Haag, zegt de woordvoerder. "Staatssecretaris Van der Burg is verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisaties IND, COA en de vreemdelingenpolitie. Op hun werkprocessen houdt de Veiligheidsregio geen toezicht, maar het is ons wel duidelijk dat er een hele grote achterstand is bij de vreemdelingenpolitie voor het registreren en identificeren van de asielzoekers."

"Er is geen vertrouwen in het aanmeldproces en een hele grote achterstand", vervolgt de woordvoerder. "Dan krijg je dit. Dan blijven mensen uit eigen beweging buiten slapen omdat ze niet in de bus durven te stappen om elders te overnachten."

Op de vraag of een gebrek vertrouwen in het aanmeldproces ook een rol heeft gespeeld, heeft het COA niet gereageerd.

Servicepunt Rode Kruis

Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel, dat normaal om 10.00 uur open gaat, bleef vanochtend dicht vanwege de drukte. "We zijn aan het inventariseren hoe we hiermee omgaan," laat een woordvoerder weten. Hoeveel extra hulpverleners er naar het servicepunt gaan kon de woordvoerder niet zeggen. Er werken nu zo'n vijf mensen. Het servicepunt moet later vandaag weer open gaan.

Het hulppunt is geopend op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur en wordt bemenst door vrijwilligers van het Rode Kruis. De komst van het zogenoemde Humanitarian Service Point (HSP) in Ter Apel was oorspronkelijk een test van twee weken om tijdens de drukte extra hulpverlening te bieden.

Het servicepunt sloot tijdelijk nadat er vorige week zondag een grote vechtpartij was uitgebroken bij het aanmeldcentrum. Ook waren er eigendommen van Rode Kruis-medewerkers verdwenen. Afgelopen maandag ging het weer open.

Personeel legt werk neer

Het komt geregeld voor dat asielzoekers buiten de poorten van het centrum moeten slapen en ook opstootjes komen voor. Hierdoor zeggen niet alleen asielzoekers zich onveilig te voelen, maar ook de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers is in het geding. De gemeente Westerwolde besloot vorige week het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers voorlopig als veiligheidsrisicogebied te beschouwen. Dat betekent onder meer dat de politie iedereen in het gebied preventief mag fouilleren.

Een deel van het personeel van het aanmeldcentrum zou gistermiddag het werk hebben neergelegd. Het waren medewerkers van een afdeling waar binnenkomende asielzoekers zich moeten melden, melden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat sprake is van omvangrijke onvrede. "Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen."

Werkdruk en achterstanden IND

De toegenomen werkdruk heeft onder meer te maken met de capaciteitsproblemen bij Ter Apel. In het centrum komen meer asielzoekers binnen dan dat er plek is. Onder meer door het woningtekort lukt het niet om de zogenoemde statushouders te plaatsen, waardoor het centrum al een jaar overvol is. Ook kampt immigratiedienst IND met grote achterstanden in het behandelen van aanvragen.

