Getty Jordy Cretier houdt de bal af tegen Oekraïne

NOS Sport • vandaag, 18:26 WK-droom zaalvoetballers voorbij na verlies tegen Oekraïne in achtste finale

Een historisch WK futsal zit erop voor Oranje. Bij de eerste deelname in 24 jaar haalden de Nederlandse zaalvoetballers direct de knock-outfase, maar de eerste nederlaag van het toernooi was direct een fatale. In de achtste finale werd dinsdagavond met 3-1 verloren van Oekraïne.

De relatief kleine uitslag doet anders vermoeden, maar Nederland en Oekraïne maakten er een aantrekkelijk duel van, waarin beide landen genoeg kansen creëerden. De Oost-Europeanen waren echter net een tik effectiever dan de Nederlanders, die frivool speelden maar simpelweg te weinig scoorden.

Uitblinker Boukhari

Nederland was op papier de underdog tegen Oekraïne, dat hoger staat op de wereldranglijst. Toch was er vooraf goede hoop op een resultaat, mede door een overwinning op de Oekraïners in de WK-kwalificatie in 2022.

Oranje incasseerde weliswaar een vroege openingstreffer na zes minuten, maar kwam daarna prima voor de dag. Een uitblinkende Ayoub Boukhari was nam zijn ploeg bij de hand met enkele knappe acties en was in de openingsfase tweemaal gevaarlijk.

Hoewel er voor rust niet meer gescoord zou worden, gingen de handen in Oezbekistan meermaals op elkaar voor enkele goede aanvallen van beide kanten. Oekraïne raakte de lat, Nederland schoot via Said Bouzambou op de paal.

Getty Doelpuntenmaker Zvarych

Het was de uitblinkende Boukhari die de architect was van de Nederlandse gelijkmaker in de tweede helft. Met een kenmerkende actie langs de linkerflank hield hij twee tegenstanders bezig, om de bal daarna goed bij de vrijstaande Bouzambou te krijgen. Die maakte beheerst af en zette Oranje zo op gelijke hoogte.

De vreugde van de gelijkmaker was echter van korte duur. Binnen twee minuten na die goal omspeelde Oekraïne de goed keepende Manuel Kuijk, om via Andrii Melnik de 2-1 op het bord te zetten.

In de slotfase probeerde Oranje een gelijkmaker te forceren door veldspeler Tevfik Ceyar als 'vliegende keeper' in te zetten, maar tot een doelpunt leidde het niet tegen de zeer volwassen verdedigende Oekraïners. Sterker nog: Oekraïne maakte er in de laatste seconden nog 3-1 van op een open doel.

Zo vond Nederland in het Oezbeekse Tasjkent zijn Waterloo op het WK futsal. Onder toeziend oog van Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, konden de internationals de zaal met opgeheven hoofd verlaten.