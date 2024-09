AFP De Zwitserse organisatie The Last Resort presenteerde de Sarco in juli aan de pers in Zürich

NOS Nieuws • vandaag, 15:33 Zwitserse politie pakt mensen op na dood van vrouw in 'zelfdodingscapsule'

De Zwitserse politie heeft meerdere personen gearresteerd na de dood van een vrouw in een in Nederland ontwikkelde zelfdodingscapsule. Onder hen is volgens de Volkskrant ook een fotograaf van de krant, die de zaak volgt.

De vrouw overleed gisteren in de omgeving van Schaffhausen en was de eerste persoon die stierf in de capsule gevuld met stikstofgas, meldt de Volkskrant. Het gebruik van de capsule is volgens de Zwitserse minister van Volksgezondheid illegaal.

De dood van de 64-jarige Amerikaanse vrouw werd aan de Volkskrant bevestigd door Philip Nitschke, een Australische arts die in Nederland woont. Hij bedacht de capsule en staat bekend als voorvechter op het gebied van het recht op zelfbeschikking. Hij werkte jarenlang aan de ontwikkeling van deze 3D-geprinte capsule met de naam Sarco.

Bij het overlijden van de vrouw was Florian Willet aanwezig, directeur van The Last Resort, de Zwitserse organisatie die het proces heeft begeleid. Hij informeerde de Zwitserse politie na haar overlijden. De politie heeft haar dood inmiddels ook bevestigd.

De vrouw zou al "minstens twee jaar" hebben rondgelopen met een stervenswens, vertelt ze in een opname die de Volkskrant beluisterde. Ze zou zijn gediagnosticeerd met een ernstige ziekte waardoor ze veel pijn had. Ook zegt ze in de opname dat haar twee zonen er volledig achter staan en dat dit haar beslissing is.

Niet volgens de wet

De capsule stond in een bos in het kanton Schaffhausen, vlak bij de Duitse grens. De keuze voor Zwitserland als plek om te overlijden was niet toevallig; het is een van de weinige landen waar hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.

Maar de Zwitserse minister van Volksgezondheid Elisabeth Baume-Schneider zei gisteren dat de Sarco niet aan de wet voldoet. Toezichthouder Swissmedic constateerde begin vorige maand dat de capsule geen medisch apparaat is. Er moet nog worden vastgesteld welke wetgeving van toepassing is op de capsule.

"Weliswaar is Zwitserland een van de weinige landen waar hulp bij zelfdoding is toegestaan en heeft het land een 'traditie' met verschillende levenseindeklinieken, er zijn ook daar erg veel waarborgen waar aan voldaan moet worden", zegt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit.

In Nederland leidt hulp bij zelfdoding, vaak door familieleden, altijd tot vervolging, al wordt er vanwege de omstandigheden vaak een voorwaardelijke straf gegeven.

In beslag genomen

Naast de Volkskrant-fotograaf is volgens de krant mogelijk directeur Willet van The Last Resort opgepakt. De gebruikte Sarco is door de politie in beslag genomen.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.