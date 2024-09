ANP Iemand kijkt naar de bloemen die bij de Erasmusbrug zijn gelegd

NOS Nieuws • vandaag, 21:29 Inspectie gaat begeleiding verdachte steekpartij Erasmusbrug onderzoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de begeleiding en behandeling van Ayoub M., de verdachte van de steekpartij bij de Erasmusbrug in Rotterdam. M. werd eerder veroordeeld tot tbs met voorwaarden, maar zit nu opnieuw vast vanwege het steken van meerdere mensen, met een dode tot gevolg.

Staatssecretaris Coenradie (Justitie en Veiligheid) heeft de inspectie om het onderzoek gevraagd, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil weten wat er is gebeurd in de aanloop naar het incident in Rotterdam en daar eventueel lessen uit trekken.

In 2022 viel Ayoub M. zijn moeder aan met een mes. In het vonnis van die zaak staat dat M. leed aan een psychotische stoornis. Hij had hallucinaties en waandenkbeelden, en kreeg via stemmen boodschappen door. Hij werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs met voorwaarden opgelegd. De rechtbank achtte de kans op herhaling van een ernstig feit, wanneer verdachte psychotisch is, groot.

Behandelverplichting

Staatssecretaris Coenradie schrijft: "De maatregel tbs met voorwaarden is een vorm van forensische zorg die wordt opgelegd door de strafrechter. Onder deze maatregel moet de betrokkene zich aan een aantal voorwaarden houden, waarbij de reclassering toezicht houdt op de naleving hiervan. Zo had verdachte onder andere een behandelverplichting als gestelde voorwaarde."

Andere voorwaarden die in 2022 aan M. opgelegd werden, waren bijvoorbeeld een meldplicht bij de reclassering, een ambulante behandeling aansluitend op een klinische behandeling, en meewerken aan schuldhulpverlening. Ook moest hij naar een vorm van begeleid wonen of maatschappelijke opvang.

Toezicht op straffen

Een van de taken van de Inspectie Justitie en Veiligheid is toezicht houden op de uitvoering van straffen en maatregelen. Zij toetsen daarbij organisaties als gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering. Bij een onderzoek naar aanleiding van een incident, zoals in dit geval, kijkt de inspectie onder meer of de betrokken instanties volgens de regels hebben gehandeld.