Vier jaar cel voor leider Eritrese rellen in Den Haag

De 48-jarige Johannes A. heeft vier jaar cel gekregen vanwege de Eritrese rellen in Den Haag, februari dit jaar. Johannes A., met de bijnaam John Black, wordt gezien als de leider van de rellen. De rechtbank zegt dat het geweld van een "ongekende heftigheid" is geweest.

In februari belaagden honderden tegenstanders van het Eritrese regime een bijeenkomst van voorstanders van het regime in een zalencentrum in Den Haag. Er werd brand gesticht en journalisten en politieagenten werden belaagd met knuppels, stenen en stokken.