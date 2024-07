Celstraffen voor negen Eritreeërs na rellen in Haags zalencentrum

Negen mannen van Eritrese afkomst hebben celstraffen van tussen de vier en twaalf maanden opgelegd gekregen vanwege de rellen bij een zalencentrum in Den Haag, in februari dit jaar. Twee tot vier maanden hiervan zijn voorwaardelijk. Ook moeten de in Nederland woonachtige Eritreeërs samen een schadevergoeding van bijna 650.000 euro betalen.