NOS Sport • vandaag, 17:37 Doelpuntrijke hockeytopper Kampong-Rotterdam eindigt in gelijkspel

De hockeyers van Kampong en Rotterdam hebben zondag in een vermakelijk duel met 3-3 gelijkgespeeld in de derde speelronde van de hoofdklasse. Rotterdam was in Utrecht hard op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar die werd vlak voor tijd voorkomen door Jip Janssen.

Kampong en Rotterdam speelden afgelopen seizoen de finale van de play-offs om het landskampioenschap tegen elkaar, maar na de eerste drie speelronden van het huidige seizoen gaat Amsterdam aan kop in de Tulp hoofdklasse.

Vooral Rotterdam heeft de topvorm nog niet te pakken en speelde alleen nog maar gelijk. Kampong, de regerend landskampioen, staat na drie duels derde.

Vlammende start Kampong

Kampong kende in eigen huis tegen Rotterdam een vlammende start. Derck de Vilder knalde de openingstreffer tegen de touwen en even later spatte een schot van Terrance Pieters uiteen op de lat.

Rotterdam panikeerde echter niet en bleef rustig. In het tweede kwart kwamen de bezoekers beter in hun spel en gooiden ze alle schroom van zich af. In twee minuten tijd zorgde Jeroen Hertzberger eigenhandig voor de ommekeer in de wedstrijd. Hij maakte zowel de gelijkmaker als de 1-2.

Maar Janssen zorgde vlak voor rust toch nog voor een gelijke stand halverwege. Toen Hertzberger aan het eind van het derde kwart Rotterdam opnieuw op voorsprong had gezet, moest Kampong opnieuw in de achtervolging.

Het was uiteindelijk Janssen die de thuisploeg op het nippertje behoedde voor een nederlaag.

Den Bosch nipt langs Amsterdam

Ook bij de hoofdklasse vrouwen stond er een topwedstrijd op het programma. Regerend landskampioen Den Bosch versloeg Amsterdam met 2-1.

Den Bosch profiteerde bij de 0-1 van een foutje aan de kant van Amsterdam. Jeugdinternational Renske Balemans wilde de bal rustig aannemen net buiten de cirkel, maar ze had minder tijd dan gedacht. Den Bosch zette druk, snoepte Balemans de bal af, waarna Joosje Burg de 0-1 maakte.

Amsterdam nam na rust het initiatief in de wedstrijd over. De Argentijnse Agustina Gorzelany benutte een strafbal en maakte de gelijkmaker. De thuisploeg leek de wedstrijd naar zich toe te gaan trekken, maar dankzij een treffer van Sanne Koolen was het Den Bosch dat er met de zege vandoor ging.