NOS Sport • vandaag, 05:55 Hockeyster Burg is terug na gemiste olympische finale: 'Ben meer dan alleen mijn neus'

1:31 Burg maand na heftige neusblessure: 'Ik ben meer dan mijn neus'

Joosje Burg stond vorige week bij de seizoensopening weer op het hockeyveld na haar zware hoofdblessure. Een maand eerder miste ze de gewonnen finale van de Olympische Spelen. "Toch denk ik eerst terug aan de gouden medaille die we wonnen in Parijs. Maar direct daarna wel aan mijn neus", zegt ze.

In de halve finale tegen Argentinië kreeg de international een bal vol in haar gezicht, met een gebroken neus tot gevolg.

"Het werd meteen blauw, en op een gegeven moment na de Spelen zelfs rood-wit-blauw. Iedereen maakte er grapjes over", vertelt de aanvaller lachend over haar toegetakelde gezicht.

De 27-jarige hockeyster merkt dat mensen vooral haar gebroken neus lijken te onthouden. "Het is de eerste vraag die mensen stellen en ik snap de belangstelling van iedereen", zegt ze. "Maar ik zei net ook in de kleedkamer tegen de meiden: ik ben meer dan alleen mijn neus."

Een waas

"Ik heb het moment eigenlijk best vaak teruggezien", zegt Burg terwijl ze naar de beelden kijkt. Toch was ze kennelijk vergeten dat ze na het incident nog even had ingespeeld met de fysio, voordat ze weer het veld opging met een schoon shirt en een met tape vastgeplakt rugnummer. "Oh ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan", lacht ze.

ANP Burg in de finale

"Ik zat toen nog in een waas. Natuurlijk had ik pijn, maar die adrenaline doet zoveel met je. Ik wilde die halve finale koste wat het kost uitspelen. Dat voel je als topsporter, en daar sta ik nog steeds achter", vertelt de geboren Veghelse. Alleen mocht ze de finale niet spelen van bondscoach Paul van Ass.

Verdrietig

Die beslissing blijft voor de topspeelster van Den Bosch nog steeds steken. "Op het moment dat ik het hoorde, was ik heel boos, teleurgesteld en verdrietig, en dat zal ik altijd wel een beetje blijven", geeft ze toe. "Je denkt toch: shit, het is de finale van de Olympische Spelen. Die is me afgenomen, en die krijg ik nooit meer terug."

Toch ziet de zesvoudig landskampioene nu in dat het de juiste keuze was. "Ik zou zonder masker hebben gespeeld, terwijl mijn neus zo ernstig gebroken was. Dus nu ben ik wat realistischer."

Bekijk hier een interview met Burg vlak na de olympische finale:

3:14 Burg miste olympische finale door gebroken neus: 'Vreselijk om toe te moeten kijken'

Het was namelijk geen simpele breuk; bij het rechtzetten vertelde de dokter dat haar neus behoorlijk scheef en deels verbrijzeld was. "De arts heeft zijn best gedaan, maar ik zie nog steeds dat hij scheef staat", zegt ze met een grimas.

Door dik en dun

Burg speelt ondertussen met een masker en dat gaat goed, vertelt ze. "Soms voel ik de neus wel een beetje dreunen tijdens het rennen, maar in het dagelijks leven heb ik er niet veel last van."

Toch is het masker niet ideaal, zegt de hockeyster met 50 interlands. "Het zit wel strak, maar na vier weken mag ik het afdoen. Gisteren dacht ik wel: hoe zou het zijn zonder masker? Ik voel me nu redelijk veilig en durf weer te spelen. Alleen ben ik soms nog een beetje terughoudender. Dat maakt me wel benieuwd, want het hoort bij mijn spel om fel te spelen."

Ondanks alle ongemakken kijkt de Europees kampioene van 2023 met een bijzonder gevoel terug op haar gouden medaille. "Van kleins af aan droom je daar al van", beschrijft Burg. "Toen ik met Pien Sanders woonde en zij het goud won in Tokio, keek ik met bewondering naar haar medaille. Terwijl ik die wens eerst niet eens zo sterk voelde."

ANP Matla troost Burg, de twee zijn teamgenoten bij Den Bosch

"Nu kijk ik naar die van mij en denk ik: zo, die is echt van mij", gaat ze verder. "Daar heb ik zo hard voor gewerkt en ik ben megatrots dat die in mijn kamertje hangt."

Dan kijkt Burg weer even naar de video van de Spelen. "Mooie beelden met Mattie erbij (Den Bosch-teamgenoot Frédérique Matla, red.)", dan valt het even stil. "Vriendschap door dik en dun zeggen ze altijd", vervolgt ze. "Ik word er bijna emotioneel van hoe zij en de rest er voor mij zijn geweest. Dat is mooi om terug te zien."

Vanmiddag speelt Burg 'gewoon' weer op de Nederlandse velden tegen Amsterdam. "Het gaat een spannend seizoen worden. Mooie nieuwe doelen om naar uit te kijken."