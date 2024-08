Hockeyster Burg mist finale door gebroken neus, Dicke opgeroepen als vervanger

Joosje Burg moet de finale van het olympisch hockeytoernooi aan zich voorbij laten gaan. De aanvalster kreeg in de halve finale tegen Argentinië hard een bal op haar gezicht en dat heeft haar een gebroken neus opgeleverd, waarvoor ze in het ziekenhuis werd onderzocht.

Bondscoach Paul van Ass baalt, maar vindt het onverantwoord om Burg te laten spelen. "We moeten morgen maximaal presteren en nemen in een olympische finale geen enkel risico", zegt hij. "Daarom heb ik in het belang van het totale team het moeilijke besluit genomen dat Joosje er morgen niet bij is."