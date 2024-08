ANP Joosje Burg

NOS Sport • vandaag, 18:50 Hockeyster Burg naar ziekenhuis na bal in gezicht tijdens olympische halve finale

Hockeyster Joosje Burg is na de gewonnen halve finale op de Olympische Spelen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht om een scan van haar gezicht te laten maken. De aanvalster kreeg in het duel met Argentinië (3-0 zege) een bal in haar gezicht, speelde nog wel verder, maar moet toch nader worden onderzocht.

Of Oranje in de finale kan beschikken over Burg is nog onzeker. Burg werd toen zij druk ging zetten op de Argentijnse defensie verrast door een harde hoge bal, recht in haar gezicht. De afzender van de bal zag direct hoe hard Burg, die bloedend naar de grond ging, was geraakt.

De emoties waren zichtbaar bij de andere hockeysters van Oranje toen Burg van het veld werd begeleid. Na een behandeling keerde ze in de tweede helft toch weer terug binnen de lijnen.

"Volgens de artsen kon het wel", zei bondscoach Paul van Ass na afloop, al was de rentree van korte duur. "Het bleek al vrij snel dat ze slecht kon ademhalen, door de watten in haar neus. Toen zei ik: nee, stoppen. Dat gaan we niet doen."

De hockeysters kunnen vrijdag in de finale voor de vierde keer olympisch kampioen worden. De tegenstander komt uit de andere halve finale tussen China en België.

