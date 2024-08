ANP Nederlandse hockeysters vieren de goal van Yibbi Jansen

NOS Sport • vandaag, 15:40 Hockeysters na zege op Argentinië nog één duel verwijderd van titelprolongatie

De Nederlandse hockeysters hebben zich, in navolging van de Oranje-mannen, geplaatst voor de eindstrijd van het olympisch toernooi in Parijs. De titelverdediger, en torenhoge favoriet in Parijs, was in de halve finales met 3-0 te sterk voor Argentinië en treft vrijdag de winnaar van China-België.

Het duel met Argentinië was een herhaling van de finale van drie jaar geleden in Tokio, toen de Nederlandse vrouwen dankzij de 3-1 overwinning voor de vierde keer olympisch kampioen werden.

Al snel 'referral' kwijt

Die overwinning paste in de lijn van de actuele verhoudingen. De laatste keer dat Argentinië Oranje echt dwarszat was bij de WK in 2010. Sindsdien waren de Nederlands vrouwen, die afgelopen december de uitduels in de Pro League afgetekend met 4-1 en 7-1 won, de bovenliggende partij als het er echt om ging.

Pro Shots De oranjegekleurde tribune in Stade Yves-du-Manoir

Ook in het oranjegekleurde Stade Yves-du-Manoir lag het initiatief van begin af aan bij Nederland en kreeg Freeke Moes al snel een scoringskans. Ze trof echter de legguards van de Argentijnse keeper Cristiana Cosentino, waarna Marleen Jochems een eerste strafcorner versierde.

Yibbi Jansen wist daaruit niet te scoren, maar dacht wel een Argentijnse voet te hebben geraakt. Dat kon de videoscheidsrechter niet bevestigen, waardoor Nederland al vroeg in de wedstrijd z'n 'referral' - het recht om de scheidsrechter naar de beelden te laten kijken - kwijt was.

Pro Shots Joosje Burg is in haar gezicht getroffen door de bal

Nog voor het eerste kwart voorbij was, raakte de ploeg van bondscoach Paul van Ass ook Joosje Burg kwijt. De aanvalster, die aan haar vijftigste interland was begonnen, had de bal van dichtbij hard in haar gezicht gekregen en verliet na enig oponthoud hevig bloedend het veld.

Rake backhand

In het tweede kwart duurde het niet lang voordat Nederland het veldoverwicht ook in de score wist uit te drukken. Na een knappe pass langs de lijn van Renée van Laarhoven kon Luna Fokke vrij richting keepster Cosentino opstomen. Die verschalkte ze simpel met een schijnbeweging en een rake backhand: 1-0.

ANP Luna Fokke tikt de 1-0 binnen

Vijf minuten later joeg diezelfde Fokke, de Kampong-speelster die in de kwartfinale tegen Groot-Brittannië (3-1) ook al twee keer scoorde, de bal hard de vijandelijke cirkel in, waar tot ontzetting van de Argentijnsen Laura Nunnink opdook voor een tip-in: 2-0. Het was pas haar derde goal in haar 196ste interland.

Bepleisterd en al

Met tot ieders opluchting Burg - bepleisterd en al - terug binnen de lijnen begon Nederland aan de tweede helft, waarin al snel de marge naar drie doelpunten werd getild. Bij de tweede strafcorner, versierd door aanvoerster Xan de Waard, vond Jansen met een machtige sleeppush de benedenhoek: 3-0.

Na die achtste treffer van de topscorer van het olympisch toernooi moest ook de Nederlands doelvrouw Anne Veenendaal een keer in actie komen. Ze pareerde een backhand van het 18-jarige Argentijnse talent Zoe Díaz. Het luidde een korte periode in, waarin de Zuid-Amerikaanse opponent even druk zette.

Pro Shots Yibbi Jansen na de 3-0, haar achtste treffer in het olympisch toernooi

Marijn Veen en Maria Verschoor, uit de rebound na een strafcorner van Jansen, kregen nog kansen om de score verder op te voeren, maar zij vonden Cosentino op hun weg. Aan de andere kant onderscheidde Veenendaal zich bij inzetten van Agustina Gorzelany en Julieta Jankunas.

In de finale stuit Nederland vrijdag op China of België, die vanavond tegenover elkaar staan. Beide landen waren in de groepsfase ook al tegenstander: het leverde voor Oranje twee overwinningen op, 3-0 en 3-1.