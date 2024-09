SCHC en Pinoké zetten goede competitiestart voort met nieuwe zege

De hockeysters van SCHC en Pinoké hebben de uitstekende start van vorige week in de Tulp Hoofdklasse een goed vervolg kunnen geven. SCHC won thuis met 3-1 van Kampong en Pinoké won met 2-3 bij Rotterdam.

Vorige week gaf Stichtse een masterclass weg tegen Oranje-Rood. Zonder vaste krachten was het een piepjonge ploeg die al bij rust tegen een 5-0 voorsprong aankeek. Zo makkelijk ging het vandaag tegen de nummer vier van het vorige reguliere seizoen niet.

Sterker nog, bij rust stond de ploeg uit Bilthoven op achterstand. Bente van der Veldt zorgde met een harde knal voor de openingstreffer. Pas vlak voor rust wist SCHC op gelijke hoogte te komen. Via Pien Dicke kwam de bal na een goede aanval voor de stick van Mette Winter, die voor de 1-1 tekende.

Na rust was het allemaal een stuk overtuigender bij de thuisploeg. Aan de hand van strafcornerspecialiste Yibbi Jansen werd de tweede overwinning van het seizoen geboekt. Twee strafcorners werden raak geschoten door de Oranje-international.

Pinoké draait achterstand om

Bij Pinoké was Bente Jager de grote vrouw. Zij zorgde er met twee treffers voor dat de ploeg uit Amstelveen wederom kon feestvieren met drie punten.

In de eerste aanval van de wedstrijd was het meteen raak voor de speelster van Pinoké, zij kon van dichtbij binnentikken. Maar lang van de voorsprong genieten ging niet. Pinoké-speelster Amber Ezechiels kreeg een hoge bal bij haar eigen doel niet onder controle en liep zomaar de 1-1 in het doel.