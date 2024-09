Zes Oranje-internationals genomineerd voor hoogste hockeyprijs na succesvolle Spelen

Goud in Parijs

De 28-jarige De Waard, speelster van SCHC, won de prijs vorig jaar ook al. Strafcornerspecialist Jansen (24) werd met negen doelpunten topscorer tijdens de Olympische Spelen. Beide speelsters wonnen met Nederland goud in Parijs.

Brinkman, die deze zomer overstapte van Bloemendaal naar Den Bosch, stond al twee keer eerder op de shortlist. Samen met De Mol won hij de olympische titel in Parijs.

Beste keepers

Ook voor de titel van keeper van het jaar zijn twee Nederlanders genomineerd: Anne Veenendaal (29) en Pirmin Blaak (36). Beide Oranje-goalies vervulden een hoofdrol in de beslissende shoot-outseries in Parijs.

Acht Nederlandse vrouwen sleepten de titel in het verleden in de wacht: Mijntje Donners (2003), Minke Booij (2006), Naomi van As (2009, 2016), Maartje Paumen (2011, 2012), Ellen Hoog (2014), Lidewij Welten (2015), Eva de Goede (2018, 2019) en Felice Albers (2022).