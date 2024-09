Hockeyers Amsterdam en Kampong winnen opnieuw, Oranje-Rood herstelt zich

Na de 7-1 monsterzege op Oranje-Rood afgelopen zaterdag was het de vraag of de hockeyers van Amsterdam tegen Pinoké opnieuw een goed resultaat konden neerzetten. Dat gebeurde: in een vermakelijke wedstrijd werd het in het Amsterdamse Bos 3-1. Kampioen Kampong won ook eenvoudig van HDM.