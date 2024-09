ANP Timber viert de 2-0

Feyenoord verliest geblesseerde Gimenez, vervanger Ueda belangrijk bij zege op NAC

Het gemoed van Feyenoord is zondagmiddag opgekrikt met een eenvoudige zege op NAC: 2-0. In de eigen Kuip hoefden de Rotterdammers niet te overtuigen om de tweede overwinning van het eredivisieseizoen te behalen.

Met het geblesseerd uitvallen van spits Santiago Gimenez kreeg trainer Brian Priske er desondanks een zorg bij. Priske had de basisopstelling in drie linies gewijzigd na de stevige nederlaag (0-4) in de Champions League tegen Bayer Leverkusen.

Achterin startte Gijs Smal in plaats van Gernot Trauner, die terugkomt van een blessure en nog niet klaar is voor meerdere wedstrijden in een week. Ramiz Zerrouki begon op de bank na zijn ongelukkige wedstrijd tegen Leverkusen.

Antoni Milambo zakte daarom een linie en vormde het middenveld met de sterk spelende eredivisiedebutant Hwang In-Beom en Quinten Timber. Op de flank ontstond zo ruimte voor de eerste basisplaats van Ibrahim Osman.

De van Brighton & Hove Albion gehuurde tiener liet zich in de openingsfase meteen zien, al leverde Osmans bravoure geen vroeg doelpunt op.

Blessure Giménez

Osman was wel een van de weinige attracties tijdens de stroperige eerste helft, waarin het gemor op de tribunes hoorbaar was. De onvrede veranderde in vrees toen spits Gimenez naar de hamstring in zijn rechterbeen greep en met zijn andere hand voor zijn ogen ging liggen.

Sla de carrousel over Pro Shots Giménez per brancard eraf

Pro Shots Giménez per brancard eraf

De Mexicaan werd luidkeels toegezongen, maar kon echt niet verder. Hij ging per brancard van het veld.

Zijn vervanger, Ayase Ueda, had vier minuten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. De Japanner oogde gretig en deed er alles aan in het spel betrokken te worden. Dat lukte bij een hoge voorzet van Smal, Ueda dook naar de bal en kopte raak (1-0).

Pro Shots Ueda viert de 1-0

Na rust, met invaller Anis Hadj Moussa in plaats van Osman, speelde Feyenoord met meer energie. De gebalde vuist van Priske naar het thuispubliek was het startsignaal voor de drang naar voren van Feyenoord.

Door Ueda, Hwang en Igor Paixão werden kansen gemist. Na een handsbal van NAC-verdediger Leo Greiml ging de bal op de stip, een mogelijkheid die Feyenoord-aanvoerder Timber niet liet liggen. Hij schoot met overtuiging de 2-0 binnen.

Met de ruimere marge op zak had Feyenoord in het laatste kwartier niets meer te vrezen van het tandeloze NAC. De Bredanaars lieten aanvallend niets zien en kwamen niet eens in de buurt van een schot tussen de palen.