NOS Sport • vandaag, 08:18 Verstappen wil schade beperken in Singapore: 'Ik hoop dat Ferrari wint'

59 punten voorsprong in de WK-stand, met nog zeven grand prix-weekenden te gaan. Max Verstappen kan zich geen misstappen permitteren, maar heeft mazzel dat McLaren, Ferrari en Mercedes voortdurend stuivertje wisselen. Tot nu toe kan hij de schade beperken.

Geen enkele renstal sleept aan de lopende band de volle buit binnen, maar de alarmbel luidt wel degelijk bij Verstappens equipe. McLaren is Red Bull Racing inmiddels voorbij in het lucratieve constructeurskampioenschap.

"We zijn wakker en moeten stevig aan de bak", erkent teamleider Christian Horner in Singapore. De Brit blijft optimistisch. "We begrepen aanvankelijk niet goed wat het probleem was met onze auto. Nu weten we dat wel. We werken al aan de oplossing en in de vorige race zagen we al hoopvolle signalen."

De Grand Prix van Singapore draait voor de Bulls om damage control. "We moeten hier de schade beperken en zorgen dat we bij het volgende grand prix-weekend in Texas de RB20 weer op de rails hebben", zegt Horner. Na Singapore gloort een relatieve zee van tijd, met dank aan de 'nazomerstop' die alle F1-renstallen drie weken adempauze geeft.

Verstappen put moed uit die aanstaande pauze. "We moeten de komende weken performance vinden in auto. Als dat lukt, denk ik dat we het tij kunnen keren", licht hij toe.

De regerend kampioen doelt vooral op het stabieler maken van zijn RB20, die op veel circuits hobbelt, stuitert en onrustig over de kerbstones schiet. "Als we zorgen dat de auto in de laatste zes race-weekenden beter ligt, geloof ik dat we McLaren achter ons kunnen houden."

Ferrari sterk in Singapore

Een eitje wordt dat niet. Zeven races op rij trekt Verstappen al aan het kortste eind. De laatste grand prix-zege boekte hij drie maanden geleden in Spanje.

De kans dat Verstappen daar in Singapore verandering in kan brengen is klein. Hij won nog nooit op het stratencircuit bij Marina Bay. Ook nu is hij verre van favoriet. Hij is het eens met de bookmakers: "McLaren is overal snel en Ferrari lijkt in Singapore het te kloppen team."

"Ferrari is hier altijd ijzersterk", weet Verstappen. Hij gunt Charles Leclerc en Carlos Sainz de zege. "Ik hoop het voor hen. En voor mezelf."

Charles Leclerc

Dat laatste is logisch: van Ferrari heeft hij weinig te duchten. Verstappens titelrivaal is Lando Norris (McLaren). "Mijn weekend is geslaagd als ik de voorsprong op Lando vergroot, maar dat gaat niet meevallen."

De kans dat Ferrari toeslaat op het Marina Bay-circuit is reëel. Vorig jaar won Sainz in Singapore en Leclerc is in vorm. Hij stond bij de laatste vier GP's op het podium.

"We zien dat de nieuwe onderdelen op de auto werken. Ze brengen waar we op basis van simulatie op hoopten", aldus Leclerc, die wel een slag om de arm houdt. "We weten nog niet hoe dicht we bij Red Bull en McLaren zijn op normale circuits", zegt hij voorzichtig.

"Ik wil geen voorbarige conclusies trekken, over een paar weken in Texas zien we het echte plaatje. Maar ik denk wel dat we hier kunnen winnen. En we maken dit jaar weinig fouten. Dat helpt ook."

De nummer drie in de WK-stand maakt zich geen illusies over de wereldtitel. "Daar denk ik geen moment aan. Zelfs als het hier in Singapore heel goed gaat en we de lijn doortrekken, wordt het lastig."

"We hebben veel geluk nodig om Verstappen nog het vuur aan de schenen te leggen. Maar wie weet: ook wij dachten dat Red Bull dit jaar weer onverslaanbaar zou zijn. En de reuzensprong van McLaren heeft ons versteld doen staan."

Veelbesproken vleugel

Aan de sprong van McLaren kleeft inmiddels een smaakje. Leclerc fronste zijn wenkbrauwen over de flexibele achtervleugel op de oranje auto's. Op tv-beelden was duidelijk zichtbaar dat die vleugel beweegt en buigt. Dat krikt de topsnelheid op. "Het was in ieder geval controversieel", oordeelt de Monegask.

Inmiddels heeft autosportkoepel FIA McLaren aangespoord de vleugel licht aan te passen, maar Ferrari-teambaas Fred Vasseur baalt. "Ze hebben er een paar races profijt van gehad, maar ik wil niet klagen. Het boek is wat mij betreft gesloten nu. Ons beste antwoord is een zege."