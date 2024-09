AFP Waarnemend directeur van de Secret Service Ronald Rowe licht in een persconferentie de bevindingen uit het rapport toe

NOS Nieuws • vandaag, 22:28 Rapport bevestigt fouten Secret Service bij moordaanslag op Donald Trump

Een nieuw rapport van de Secret Service bevestigt dat er fouten zijn gemaakt bij de bescherming van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Hij werd op 13 juli beschoten tijdens een toespraak op een campagne-evenement in de plaats Butler, Pennsylvania in de Verenigde Staten.

De schutter lag op een dak op minder dan 150 meter van het podium waar Trump sprak. De oud-president, die daar campagne voerde voor de presidentsverkiezingen van dit jaar, raakte bij de aanslag gewond aan zijn rechteroor.

In het rapport staat dat communicatieproblemen met de lokale politie deels de oorzaak zijn van het late ingrijpen bij de aanslag. Ook blijkt uit het rapport dat de omvang van de locatie een veiligheidsrisico was.

Uit getuigenissen, ooggetuigenverklaringen en onderzoek van de media bleek al eerder dat er fouten zijn gemaakt bij de bescherming van Trump, waar de Secret Service verantwoordelijk voor is.

'Gebrekkige beveiliging'

De directeur van de Amerikaanse dienst trok hierop het boetekleed aan en nam de verantwoordelijkheid voor wat zij "gebrekkige beveiliging" noemde. Ze nam daarna ontslag als directeur van de dienst.

De huidige waarnemend directeur Ronald Rowe Jr. van de dienst vindt het belangrijk dat de Secret Service verantwoordelijkheid neemt voor de fouten van 13 juli. "We moeten lessen trekken uit de gemaakte fouten om zeker te weten dat we niet nog eens zo de fout in gaan", zegt hij.

Een van de problemen die in het rapport beschreven staan zijn de communicatiecentra op het terrein waar Trump zijn toespraak gaf. Door de aanwezigheid van deze centra kon de lokale politie niet via radiotransmissie communiceren met agenten van de Secret Service.

De lokale agenten deelden belangrijke informatie na de aanslag op Trump niet via het netwerk van de Secret Service, maar met andere mobiele apparaten. Daardoor kwamen onder meer beschrijvingen van de schutter moeilijk terecht bij de dienst. Als deze informatie eerder bij de Secret Service terecht was gekomen, had die eerder kunnen ingrijpen.

Bekijk het moment van de aanslag:

1:33 Het moment van de aanslag op Trump

Ook uit de Secret Service kritiek op het feit dat er geen politie aanwezig was op het dak waar de schutter vandaan schoot. Een tactisch team van de lokale politie was wel op een andere verdieping in hetzelfde complex aanwezig. Dat het team daar zat is volgens het rapport onvoldoende besproken met de Secret Service.

In het rapport staat ook dat de Secret Service al voordat het het evenement plaatsvond wist dat de locatie een veiligheidsrisico was vanwege de grootte van het terrein. Toch werden er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daarnaast wist de Secret Service niet voldoende over welke lokale politiekorpsen aanwezig zouden zijn om te helpen bij het evenement.

In het rapport noemt de dienst geen namen van personen die verantwoordelijk zouden zijn voor de mislukte beveiliging van Trump. Wel zouden er volgens persbureau AP vijf agenten aangepaste diensten hebben gekregen.

De interim-directeur van de Secret Service zegt in een verklaring dat door de aanslag op Trump en het incident van zondag, waarbij een man zich met een vuurwapen ophield in de buurt van Trump, het belangrijk is om de manier waarop de Secret Service overheidsfunctionarissen beschermt te veranderen.