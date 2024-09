Wekdienst 19/9: Toespraak Hezbollah-leider over explosies • Schoof beantwoordt vragen Kamer

Eerst het weer: vandaag is er veel ruimte voor de zon en bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 24 graden. In de namiddag komen in het zuidoosten enkele stapelwolken voor; lokaal is hier een enkele onweersbui mogelijk.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

"Er zit veel goed nieuws in het rapport", vertelt Marijke Wijnroks, tropenarts en manager bij Global Fund. "Ruim twintig jaar geleden was een ziekte als hiv nog een doodsvonnis in ontwikkelingslanden. Dat is nu enorm omgedraaid." Wijnroks benadrukt wel dat er nog geld nodig is om de ziektes verder te bestrijden.