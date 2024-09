Overstromingen in Noord-Italië na zware regenval

De overstromingen volgen op hevige regenval in de regio als gevolg van de storm Boris, die eerder voor noodweer zorgde in Centraal- en Oost-Europa.

De autoriteiten hebben burgers die dicht bij rivieren wonen, onder meer in de steden Faenza en Cesena, opgeroepen de hoogste verdiepingen van hun woningen op te zoeken en niet meer de straat op te gaan. Er wordt in de regio gevreesd voor nog meer overstromingen. De rivieren Montone, Marzeno, Senio, Savena en Idice zouden gevaarlijk hoog staan.

Brandweerman omgekomen

Ook in andere Italiaanse regio's is er veel regen gevallen, onder meer in Toscane. In de zuid-Italiaanse regio Apulië kwam dinsdagavond een 59-jarige brandweerman om het leven. Zijn auto werd door het water meegesleurd kort nadat hij twee mensen had gered uit een auto die half onder water stond.