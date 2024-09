Hongarije wil Nederland volgen met opt-out voor asiel en migratie

"Drastische actie is nodig", schrijft Bóka. Volgens de minister zal Hongarije "de noodzakelijke wettelijke en bestuurlijke stappen nemen". Hongarije zal tegelijkertijd volgens hem wel een toegewijd lid blijven van de Schengenzone.

Brief Faber

De Europese Commissie kreeg gisterochtend een brief van asielminister Marjolein Faber waarin ze schrijft dat Nederland een uitzonderingspositie wil op het Europese asielbeleid. Zo'n opt-out wil Nederland bij een wijziging van het EU-verdrag.

In een reactie op de brief benadrukte een woordvoerder van de Europese Commissie dat de EU-regels voor asiel en migratie "bindend blijven voor Nederland". Dat blijft zo tot een eventuele wijziging van het EU-verdrag. De verwachting is dat het verdrag niet snel wordt gewijzigd.