Miedema scoort bij debuut voor City, dat flinke stap zet richting Champions League

Vivianne Miedema heeft in haar eerste officiële wedstrijd voor Manchester City meteen haar klasse laten zien. De 28-jarige doelpuntenmachine opende de score tegen Paris FC in de voorronde van de Champions League.

City won met 5-0 in Parijs, waardoor de terugwedstrijd in Engeland volgende week een formaliteit lijkt. Als er geen wonderen gebeuren, plaatst Manchester zich voor de groepsfase van de Champions League. Eerder vandaag deed ook FC Twente goede zaken in de laatste voorronde.

Miedema kwam deze zomer transfervrij over van Arsenal , waar haar laatste seizoenen werden overschaduwd door zware blessures. Na zeven jaar, 172 wedstrijden en 125 doelpunten nam ze afscheid, uiteraard met een doelpunt in haar laatste duel voor de Londenaren.

Knap schot

Na een goede voorbereiding pakt ze in het lichtblauw van haar nieuwe club de draad meteen weer op. In de 36ste minuut maakte ze met een knap schot uit een halfhoge voorzet de 0-1.

Mede-Oranje-international Kerstin Casparij maakte de negentig minuten vol. Jill Roord ontbreekt nog. De middenvelder is wel weer in training na een zware blessure.

Arsenal, Wolfsburg en PSG

Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn hoeven zich met VfL Wolfsburg weinig zorgen meer te maken. De Duitse club is tweevoudig winnaar en was in 2023 nog finalist in de Champions League, maar werd vorig seizoen verrassend uitgeschakeld in de voorrondes.