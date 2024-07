NOS Voetbal • gisteren, 22:08 Tranen bij Oranje na halen EK en goal Miedema: 'Dat zij scoort, doet wel iets met mij'

2:31 Bekijk de samenvatting van het EK-kwalificatieduel Noorwegen-Nederland

De emoties bij de speelsters van Oranje liepen dinsdagavond, na het 1-1 gelijkspel in Noorwegen en plaatsing voor het EK voetbal komende zomer, hoog op. Tranen stonden in de ogen van aanvoerster Sherida Spitse en topschutter Vivianne Miedema.

"Na alle tegenslag is het des te mooier dat zij nu de treffer maakt", zegt Spitse over Miedema, die Oranje naar de eindronde in Zwitserland schoot.

Terug van kruisbandblessure

Miedema herstelde de afgelopen anderhalf jaar van een kruisbandblessure. Afgelopen vrijdag speelde de spits tegen Italië voor het eerst in lange tijd weer eens negentig minuten en dinsdag was ze dus belangrijk met de 1-1.

In september 2022 was ze voor het laatst trefzeker voor Oranje. "Deze goal is heel erg speciaal. Ik heb erg lang naar deze periode toegewerkt en ik denk dat ik trots mag zijn op mezelf", zei Miedema na afloop.

Bekijk hier de emotionele reacties van Miedema en Spitse:

Dat vindt Spitse ook. "Ik vind het zo mooi dat Vivianne hem maakt. Ze heeft er keihard voor gewerkt. Ik weet niet hoe zwaar het is, maar als je van zoiets terug wil komen en dan ook nog tegenslag te verwerken krijgt, is het des te mooier dat zij hem nu maakt."

'Niet makkelijk geweest voor ons'

Maar de emoties zitten dieper, zo blijkt bij Spitse. "De blessures zijn toch wel het verhaal van het afgelopen jaar. Het stopte maar niet. Miedema, Jill Roord, Victoria Pelova."

Allemaal scheurden ze hun kruisband, waarna ze niet meer in actie konden komen en amper van waarde zijn geweest in de EK-kwalificatieperiodes. Zonder deze speelsters had Oranje het lastig en werden maar twee van de zes wedstrijden gewonnen. Ook werden er maar vier doelpunten gemaakt in zes EK kwalificatiewedstrijden. Oranje eindigde als tweede in de poule, achter Italië.

Bekijk hier de reacties van Andries Jonker en Jackie Groenen:

"Natuurlijk wil je eerste worden, maar na alles wat we hebben meegemaakt is tweede worden ook goed. Het is niet makkelijk voor ons geweest, maar er wordt wel veel verwacht van ons. Wij hebben in ieder geval keihard geknokt, ook voor de speelsters die thuiszitten", vertelt Spitse.

Jackie Groenen verduidelijkt de woorden van haar aanvoerster. "Het wordt vaak vergeten dat we veel blessures hadden. De jonge meiden moeten dan opstaan, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Je ziet wel talent doorstromen, maar dat heeft ook tijd nodig."

'Het is Hollands om kritisch te zijn'

Miedema vindt het dan ook niet vreemd dat het voetbal bij Oranje niet altijd even goed was.

"Er zijn veel meiden die nog niet eens vakantie hebben gehad. Daarnaast kom ik ook van ver met blessureleed. Het is heel bijzonder dat ik nu twee wedstrijden zolang op het veld heb kunnen staan. Natuurlijk kunnen we beter, maar het is ook Hollands om kritisch te zijn. We kunnen nu ook gewoon genieten van de kwalificatie."

AFP Vreugde bij de Nederlandse speelsters in Bergen

Dat doet de spits, die onlangs tekende bij Manchester City, zeker. "We moeten ons realiseren dat we geen wedstrijden spelen tegen makkelijke landen. Noorwegen en Italië horen al jaren thuis in de top. We hebben nu gewoon een jaar om toe te werken naar het EK en er staat echt wel genoeg kwaliteit op het veld."

Jonker snapt emoties

Bondscoach Andries Jonker snapt dat er zoveel emoties loskomen bij de speelsters. "Een deel hoort bij de 'gouden generatie' en gaat nu richting het einde van hun loopbaan. Zij hebben in hun hoofd dat ze er nog één keer bij willen zijn. Ze herinneren zich vooral veel succes en weinig teleurstelling. Zij kunnen nu nog één keer naar een groot toernooi en misschien ook nog één keer winnen."