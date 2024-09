NOS Voetbal • vandaag, 21:56 Drie dagen na monsternederlaag in Alkmaar verliest Heerenveen ook kansloos van Twente

3:01 Bekijk de samenvatting van FC Twente - sc Heerenveen

Sc Heerenveen heeft opnieuw een kansloze nederlaag geleden. FC Twente was veel te sterk en won met 2-0 in Enschede. Sem Steijn maakte beide doelpunten en is daarmee mede-topscorer van de eredivisie met vier doelpunten. Door de zege stijgt Twente naar plek zes, Heerenveen blijft steken op de veertiende positie van de ranglijst.

Robin van Persie had na de 9-1 oorwassing tegen AZ van zaterdag geen wijzigingen aangebracht in zijn basiself. Maar ook nu konden deze spelers het plan van de coach niet dusdanig uitvoeren dat dit een resultaat opleverde, Twente was met name in de eerste helft heer en meester en had het aan zichzelf te wijten dat er niet meer gescoord werd.

NOS

Na negen minuten was er de eerste grote kans voor FC Twente. Na een schitterende crosspass van Daan Rots nam Mitchell van Bergen het doel van Mickey van der Hart onder vuur, maar die wist de uithaal van de oud-Heerenveen-speler te keren.

Opmerkelijke strafschop en omhaal

Na 19 minuten leek Twente het overwicht uit te gaan drukken in de score, maar Sam Lammers tikte de bal voorlangs. Bovendien vlagde de assistent-scheidsrechter, de spits zou buitenspel hebben gestaan. Maar toen kwam de VAR in de lucht. Die merkte op dat het geen buitenspel was voor de oud-Heerenveenspits.

Omdat doelman Van der Hart Lammers onderuit haalde tijdens het missen van de kans ging de bal op de penaltystip. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had de overtreding namelijk wel gezien, maar niet opgetreden omdat er sprake zou zijn van buitenspel.

ProShots De omhaal van Sem Steijn

Steijn benutte de strafschop koeltjes en maakte zo de langverwachte 1-0. Daarna bleef Twent de betere. Lammers kreeg nog een kans en Steijn was na 37 minuten met een halve omhaal dicht bij de 2-0. Dat hij nog geen minuut later alsnog scoorde met een omhaal was de kers op de taart voor de middenvelder, die zich daarmee kroonde tot mede-topscorer van de eredivisie.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Twente bleef aanvallen in de hoop om net als AZ drie dagen geleden een monsterscore neer te zetten. Verdediger Max Bruns was acht minuten na rust dicht bij een derde treffer voor zijn team, maar Van der Hart redde fraai.

Droogte Van Bergen houdt aan

Even later leek Mitchell van Bergen na tachtig wedstrijden zonder doelpunt eindelijk te scoren. Maar de snelle flankaanvaller stond buitenspel en dus werd zijn doelpunt afgekeurd.

Nog geen minuut later kreeg Jacob Trenskow van Heerenveen bijna de aansluitingstreffer in de schoot geworpen door Twente-doelman Lars Unnerstall, maar de paal voorkwam dat de geplaagde Friezen terug konden komen in de wedstrijd.

ProShots Van Bergen baalt dat hij opnieuw niet op het scorebord komt

Steijn kreeg twintig minuten voor tijd nog de kans om alleen topscorer te worden van de eredivisie, maar kon net niet goed bij de bal in kansrijke positie. Daarna kreeg Heerenveen nog wel enkele mogelijkheden om tegen te scoren, maar dat was de Friezen niet gegund.

Eerbetoon Taha

Younes Taha was er niet bij bij de Tukkers, hij heeft een ernstige blessure opgelopen en brak deze week zijn scheenbeen op de training. Vooraf brachten zijn teamgenoten een eerbetoon door shirts te dragen met de tekst 'Sterkte Youn'.