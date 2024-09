NOS Sport • vandaag, 18:40 Kabinetsplannen stemmen NOC*NSF verdrietig: 'Dit is kaalslag'

Algemeen-directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF nam dinsdag geen blad voor de mond toen hij de plannen van het kabinet-Schoof onder ogen kreeg. "Dit is een harde klap voor de Nederlandse sport. Ik ben zeer teleurgesteld."

"Wat goed is, is dat we in 2025 niet gekort worden in de sportbegroting van het ministerie van VWS", zei hij. De maatregelen van het ministerie van Financiën raken de Nederlandse sport volgens hem des te meer.

ANP Marc van den Tweel

De btw op sportscholen, zwembaden en ijsbanen gaat vanaf 2026, zoals eerder aangekondigd, omhoog van 9 naar 21 procent. Sportverenigingen vallen buiten deze maatregel. Ook gaat de kansspelbelasting als voorzien omhoog, waardoor de afdracht van de Nederlandse Loterij aan de georganiseerde sport omlaag gaat.

Verdrietig

"Toen hier een half jaar geleden al sprake van was in het hoofdlijnenakkoord, noemde ik het een kaalslag voor de Nederlandse sport", memoreerde Van den Tweel. "Daar neem ik geen woord van terug. Ik ben verdrietig, maar weiger bij de pakken neer te zitten Met pessimisme komen we niet verder."

Niet alleen de Nederlandse topsport, deze zomer uitermate succesvol in olympisch en paralympisch Parijs, krijgt te maken met de bezuinigingen, zo waarschuwde Van den Tweel. Door de btw-verhoging wordt ook de breedtesport geraakt.

De btw-verhoging van 9% naar 21% op abonnementen en toegangskaarten voor sportscholen en zwembaden betekent volgens berekeningen dat in de toekomst ruim een half miljoen Nederlanders minder gaat sporten. De jaarlijkse lastenverzwaring op sport wordt geschat op ruim 200 miljoen euro, de sportsector in het algemeen draait naar verwachting een omzetverlies draaien van een bedrag tussen 110 en 155 miljoen euro.

Van den Tweel: "Het volgen van zwemles wordt voor veel kinderen op deze manier niet of moeilijk betaalbaar. Er gaat door het beleid van deze regering ook minder geld naar sportverenigingen en accommodaties in het land. Amateursporters zullen dit echt gaan merken. Ofschoon de contributie van sportverenigingen gelukkig niet omhoog gaat, wordt de toegankelijkheid van sport aanzienlijk minder."

0:55 Zeilkampioene Bouwmeester protesteert tegen btw-verhoging sport

Volgens Van den Tweel vloeit er door het nieuwe regeringsbeleid jaarlijks structureel aanzienlijk minder geld richting de sport. "Dan heb je het over tientallen miljoenen. Morgen zullen we de gevolgen van dit regeringsbeleid nog niet merken. Maar in een later stadium gaan we echt zien wat dit voor ons allemaal betekent."

Brandbrief

Het kabinet beoogt met de bezuinigingen 2,2 miljard euro op te halen. De regering-Schoof toont daarmee aan niet ontvankelijk te zijn voor een brandbrief van 67 (oud-)sporters waarin werd opgeroepen de geplande btw-verhoging een halt toe te roepen. Tot verbazing van Van den Tweel blijken de prestaties in Parijs evenmin in positieve zin te hebben bijgedragen tot een wijziging van het regeringsbeleid. De Nederlandse olympiërs eindigden als zesde op de medaillespiegel, de paralympiërs als vierde.

"Die prestaties zijn het gevolg van jarenlang investeren in sport", benadrukte Van den Tweel nog maar eens. "Willen we dit niveau mondiaal blijven vasthouden tijdens Los Angeles 2028 en Brisbane 2032, dan zullen we daar centen voor over moeten hebben."

En dat terwijl koning Willem-Alexander, tot grote verrassing van Van den Tweel, eerder op de dag de Troonrede nog begon door uitgerekend aan de succesvolle sportzomer van 2024 te refereren.

"Het is verleidelijk om bij de start van dit parlementaire jaar terug te blikken op een sportzomer die nog eens heeft aangetoond waartoe ons land in staat is", zo sprak de koning. "De sporters van TeamNL hebben met hun geweldige prestaties laten zien wat bereikt kan worden met talent, hard werken en volhouden, ook als het een keer tegenzit."

"Aan dat voorbeeld mag de samenleving zich spiegelen. Wanneer we ons doelgericht ergens toe zetten, kunnen we veel bereiken en de hoge kwaliteit van leven in ons land vasthouden. Vanuit die gedachte wil de regering de komende jaren samen met u de zorgen adresseren die zo duidelijk doorklonken in de verkiezingsuitslag van november."

Opwinding

De 'zekere opwinding' die Van den Tweel bij zichzelf bespeurde bij het horen van de woorden van koning Willem-Alexander maakten enkele uren later plaats voor een 'zorgwekkend gevoel.'

"Ik dacht aanvankelijk dat we een hoopvolle boodschap in het vooruitzicht kregen. Maar de plannen uit het hooflijnenakkoord staan nog steeds overeind."

Zoals het een sportman betaamt weigert Van den Tweel zich bij het regeringsbeleid neer te leggen. "Ik wil graag met de politiek in gesprek om te kijken of we sportief gedrag niet kunnen belonen in plaats van te bestraffen. Je kunt er ook voor kiezen om ongezond gedrag zwaar te belasten en de inkomsten daaruit te investeren in goede, gezonde dingen. Op die manier gaat er geen extra belastinggeld richting de sport, maar worden we wel geholpen."