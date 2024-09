ANP Het bedrijventerrein waar Bigidagoe in februari werd doodgeschoten

NOS Nieuws • vandaag, 16:22 Wapen waarmee Amsterdamse rapper Bigidagoe werd doodgeschoten teruggevonden

Het wapen waarmee rapper Bigidagoe in februari dit jaar werd doodgeschoten, is teruggevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt op een pro-formazitting.

Het wapen werd al op 9 april gevonden in een woning in de Waverstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat dit inderdaad het wapen is waarmee de rapper, echte naam Danzel Silos, werd gedood.

Het wapen werd ook onderzocht op DNA-sporen. Volgens het OM heeft de eigenaar, de 18-jarige Kevin A., het wapen een half uur voor de schietpartij overhandigd aan de vermoedelijke schutter, de 20-jarige Shairone S.

Op beelden is te zien dat de eigenaar van het wapen S. hielp bij het doorladen ervan. Deze A. wordt niet verdacht van medeplegen, omdat hij op het moment van de schietpartij al was vertrokken met een taxi.

Op 8 april kreeg de politie melding van een bedreiging in Amsterdam-Zuid. Daarbij werd de 18-jarige Kevin A. aangehouden. Een dag later werd het wapen gevonden. Het is onduidelijk of A. woonde in het huis waar het wapen werd gevonden.

Ruzie om ketting

De 26-jarige rapper werd eind februari neergeschoten op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Volgens justitie wilde de mogelijke schutter wraak nemen op een vriend van de rapper, met wie hij ruzie had.

Verdachte Shairone S. (20) was in de nacht voor de beschieting aanwezig in een partycentrum waar Silos ook was. De vriendengroepen van de twee kregen ruzie met elkaar over een ketting.

S. ontkent nog altijd dat hij Silos heeft neergeschoten. Hij werd kort na de schietpartij aangehouden op vliegveld Parijs-Charles de Gaulle. Hij stond op het punt om naar Frans-Guyana te vliegen.

Eerder al beschoten

De Amsterdamse gangsterrapper was bij het grote publiek niet zo bekend, maar hij had (en heeft) op Spotify maandelijks meer dan 200.000 luisteraars. Hij rapte vaak over geweld en criminaliteit en werd in 2020 ook al eens beschoten.

Tegen Bigidagoe zelf liep ook een rechtszaak vanwege betrokkenheid bij het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van Kobus L., een rivaliserende rapper.