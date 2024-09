AFP De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield bij een Veiligheidsraadbijeenkomst eerder dit jaar

vandaag, 12:04 Samenstelling Veiligheidsraad ter discussie: VS pleit voor twee Afrikaanse zetels

Gaat de samenstelling van permanente leden van de VN-Veiligheidsraad na decennia aan gesteggel veranderen? Al sinds 1945 hebben vijf landen een permanente zetel, maar de Verenigde Staten pleiten er nu voor om daar twee Afrikaanse landen aan toe te voegen.

De VS, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk zitten permanent in de Veiligheidsraad, de bezetting van tien andere plekken rouleert. Wereldleiders en academici pleiten er al langer voor om de samenstelling van de raad te veranderen om de VN-lidstaten beter te representeren en recht te doen aan veranderende machtsposities.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield sprak de steun voor de twee Afrikaanse zetels uit in een toespraak bij de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations. Zonder permanente zetels voor Afrikaanse landen benut de Veiligheidsraad volgens Thomas-Greenfield niet "het volledige voordeel van hun kennis en stem", zei ze.

Rechtvaardig

"Dit is wat onze Afrikaanse partners willen, en wat wij geloven dat rechtvaardig is", lichtte ze toe. Afrikaanse landen zouden zelf moeten beslissen welke lidstaten gaan toetreden tot de Veiligheidsraad.

De VS pleit ook voor aanpassingen rond de tien tijdelijke zetels die listaten per toerbeurt toebedeeld krijgen. Daarvoor geldt een verdeling naar werelddeel. Nederland trad in 2018 voor het laatst tijdelijk toe tot de raad.

De VS vindt dat een van die zetels standaard naar een eilandnatie moet gaan, zoals de Bahama's, Barbados of Jamaica. "Zij hebben allemaal kritische inzichten over een reeks vraagstukken over internationale vrede en veiligheid, en met name de impact van klimaatverandering", aldus Thomas-Greenfield.

Winnaars Tweede Wereldoorlog

De huidige samenstelling is gebaseerd op de verhoudingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, zegt Ron Ton, directeur van de Clingendael Academy, de opleidingstak van de Haagse denktank. Toen werd de de Veiligheidsraad opgericht. "Het begon met de winnaars van WO II, die landen hadden toen bepaalde machtsposities waardoor ze een permanent lidmaatschap kregen."

Maar sindsdien zijn machtposities veranderd en staat de samenstelling van de Veiligheidsraad al jaren ter discussie, vertelt de expert in internationale betrekkingen. "India is bijvoorbeeld een grotere macht geworden en naar Japan en Duitsland wordt niet meer gekeken als enkel de verliezer van de Tweede Wereldoorlog, maar als landen in de top 10 van economieën."

De Amerikaanse president Biden heeft twee jaar geleden ook al opgeroepen om meer permanente leden aan de raad toe te voegen. Hij sprak toen over "Afrikaanse landen, Latijns-Amerikaanse landen en landen uit de Cariben". De VS wil daarnaast al langer dat Duitsland, Japan en India ook een permanente zetel krijgen.

Eén zetel voor de EU

In de academische wereld zijn er al heel veel voorstellen gedaan om de samenstelling te veranderen, zegt Ton. Zo is er voorgesteld om de zetels van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in de VN-Veiligheidsraad te vervangen door een gezamenlijke zetel voor de Europese Unie. "Maar het zit politiek vast. Met name omdat de huidige leden hun vetopositie niet willen delen of opgeven."

Het zou goed zijn als de huidige permanente leden beseffen dat de mondiale machtsverhoudingen veranderen, zegt onderzoeker Kars de Bruijne van Clingendael. "Europese landen worden aan alle kanten voorbijgelopen. We dreigen meer en meer irrelevant te worden."

Permanente zetels voor Afrikaanse landen zouden daarom niet alleen goed zijn voor Afrika, maar ook vanuit het belang van Europa en Nederland, zegt De Bruijne. "Het lijkt paradoxaal omdat je macht verwatert. Maar we moeten realiseren dat de macht van Afrika, het continent van de toekomst, gaat groeien."

Tweederangs lid

De VS is er wel op tegen om de twee Afrikaanse landen vetorecht te geven, iets dat de vijf permanente landen wel hebben. Volgens Thomas-Greenfield maakt het vetorecht het werk van de Veiligheidsraad "disfunctioneel".

De Bruijne snapt dat dat idee praktisch is, maar "het geeft wel een dubbel signaal". "Je mag erbij, maar toch niet helemaal. Als een soort tweederangs permanent lid."

Op de achtergrond speelt daarbij de vraag wat de Veiligheidsraad nog kan uitrichten. Het aantal veto's dat wordt uitgesproken op resoluties is de laatste jaren toegenomen. De Veiligheidsraad heeft wel een resolutie aangenomen voor een plan voor een staakt-het-vuren in Gaza, maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak.

Belangrijk signaal

Maar juist het feit dat resoluties worden tegengehouden onderstreept het nut van veto's, zegt De Bruijne. "Als de Veiligheidsraad zich uitspreekt, is het een ontzettend belangrijk signaal."

Bovendien draait het in de Veiligheidsraad om meer dan het aannemen van resoluties, benadrukt Ton. Er wordt volgens Ton vaak onderschat hoeveel er gebeurt achter de schermen, zoals de inzet op vredesmissies en het garanderen van veiligheid in andere gebieden.

Daarnaast heeft de Veiligheidsraad een unieke positie in de wereld, zegt Ton. "Op het gebied van mondiale multilaterale samenwerking bestaat er geen alternatief."