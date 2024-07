VN-Veiligheidsraad bijeen na Russische raketaanval op kinderziekenhuis

Het dodental na de aanval is opgelopen tot 36. Rusland vuurde op klaarlichte dag 38 raketten af richting meerdere Oekraïense steden. Volgens de luchtmacht van Oekraïne zijn 30 raketten neergehaald, maar hebben verschillende raketten in totaal vijftig burgergebouwen beschadigd.

Kinderziekenhuis

In de hoofdstad Kyiv werden onder meer een kinderziekenhuis en een appartementencomplex geraakt. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven. In eerste instantie kwam dat door de raketten, later vielen nog eens zeven doden door brokstukken van een neergehaalde raket.