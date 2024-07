Reuters Reddingswerkers op zoek naar slachtoffers bij het kinderziekenhuis in Kyiv

NOS Nieuws • vandaag, 11:14 • Aangepast vandaag, 16:12 Zeker 29 doden bij Russische aanval op Oekraïne, kinderziekenhuis in Kyiv geraakt

Bij Russische raketaanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn volgens de autoriteiten ten minste 29 doden gevallen. Ook wordt melding gemaakt van meer dan honderd gewonden. In de hoofdstad Kyiv werden een kinderziekenhuis en een appartementencomplex geraakt bij de aanval, die bij uitzondering overdag werd uitgevoerd.

In de hoofdstad zijn volgens de plaatselijke autoriteiten in totaal zeker veertien doden gevallen en nog eens 37 mensen gewond geraakt. Bij een eerste aanval vielen tien doden, twee uur later vielen er nog eens vier doden door brokstukken van een neergehaalde raket.

In de industriële steden Kryvy Rih en Dnipro, in het zuiden, worden zeker twaalf doden en bijna zestig gewonden gemeld. In het oostelijk gelegen Pokrovsk zouden drie mensen zijn omgekomen.

Burgemeester Klytsjko van Kyiv zegt op Telegram dat er bij het kinderziekenhuis zeker zestien mensen gewond zijn geraakt, onder wie zeven kinderen. Hij spreekt tegen persbureau Reuters over een van de zwaarste aanvallen op de stad in twee jaar oorlog. Op beelden is te zien dat een bijgebouw van het kinderziekenhuis is ingestort. Van het naastgelegen hoofdgebouw zijn alle ramen verbrijzeld.

'Iedereen schreeuwde'

"We zaten te eten in de keuken toen het ineens donker werd. Er was een vreselijke explosie en iedereen begon te rennen", vertelt een moeder van wie een kind behandeld werd in het ziekenhuis. "Het was donker, er waren veel kinderen en iedereen schreeuwde. We zijn weggerend omdat het zo eng was."

Op beelden is te zien hoe de jonge patiënten door medisch personeel uit het ziekenhuis worden gehaald. Ze worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Personeel en reddingswerkers zoeken onder het puin naar slachtoffers.

President Zelensky is op bezoek in Warschau en liet van zich horen op X. "De wereld mag niet zwijgen over wat hier gebeurt. Iedereen moet zien wat Rusland is en doet", schreef hij. Ook zegt hij dat Oekraïne de VN-Veiligheidsraad bijeen zal roepen.

Een adviseur van de president spreekt van "gestoorde Russische terroristen", omdat de aanvallen plaatsvonden op een moment dat er veel burgers op straat waren. Op verschillende plekken in Kyiv zouden brokstukken van neergehaalde raketten zijn terechtgekomen. Ook werd een appartementencomplex geraakt.

Volgens burgemeester Klytsjko worden daar nog stemmen onder het puin gehoord. De burgemeester waarschuwt inwoners nog in de schuilkelders te blijven. Boven Kyiv zijn op meerdere plekken rookwolken te zien.

Een brandweerman bestrijdt het vuur na de Russische aanval in Kyiv

Volgens president Zelensky viel Rusland zeker vijf plaatsen in Oekraïne aan met meer dan veertig raketten, van verschillende types. Daarbij werden volgens de Oekraïense luchtmacht ook hypersonische raketten gebruikt, die moeilijk zijn neer te halen.

Rusland zegt dat er gekozen is voor militaire doelwitten, zoals wapenfabrieken en vliegvelden. Het ministerie van Defensie spreekt van een succesvolle aanval. De inslag bij het kinderziekenhuis werd niet genoemd.

De getroffen Oekraïense plaatsen

Adviseur Jermak van president Zelensky ziet een verband tussen de grote aanval en de NAVO-bijeenkomst van deze week in Washington. "Ze proberen de wereld te intimideren voor de top. Door onze kinderen te raken probeert Poetin iedereen bang te maken en een overgave af te dwingen."

Minister Brekelmans van Defensie, die gisteren nog in Kyiv was om Oekraïne te steunen, spreekt in een reactie van "een laffe aanval" die pijn doet om te zien. "Het sterkt mijn motivatie om snel de Patriot-onderdelen en F-16's te leveren. En met partners meer te blijven doen aan luchtafweer!"

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe: "Dit is een van de grootste aanvallen van de afgelopen maanden, vooral Kyiv is in lange tijd niet zo hard geraakt. Oekraïne concludeert dat dit bewust een directe aanval op het kinderziekenhuis is. Voor zover bekend zijn er geen militaire doelwitten in de buurt van dat ziekenhuis. De Hongaarse premier Orbán was een paar dagen geleden nog in Moskou voor wat hij zelf een 'vredesmissie' noemde, tot woede van Brussel. De beelden zullen een duidelijke boodschap zijn voor westerse bondgenoten van Oekraïne die deze week in Washington bijeenkomen voor een NAVO-top. Moskou schiet ondanks grote offers langs het front weinig op, maar wil duidelijk maken dat Rusland voorlopig niet bereid is tot onderhandelingen."