Nederlandse F-16's 'spoedig' naar Oekraïne, exportvergunning rond

In het schrijven staat dat op 19 juni een vergunning is afgegeven voor de export van 24 F-16-vliegtuigen en zeven motoren voor de gevechtsvliegtuigen. Oekraïne wil die gebruiken om zich te verdedigen tegen Rusland.

Eind mei zei demissionair buitenlandminister Bruins Slot dat de door de VS gebouwde toestellen ook mogen worden ingezet voor aanvallen op doelen in Rusland, als dat gebeurt "in het kader van zelfverdediging".

Nederlander leidt coalitie

Steun Oekraïne blijft

De Kamerbrief over de exportvergunning van de F-16's is een van de laatste handelingen van het demissionaire kabinet. Morgen staat het kabinet-Schoof op het bordes. De verwachting is niet dat dan een heel andere wind gaat waaien als het gaat om de steun aan Oekraïne. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB valt te lezen dat dat land "politiek, militair, financieel en moreel wordt gesteund tegen de Russische agressie".