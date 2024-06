Veiligheidsraad steunt plan staakt-het-vuren Gaza, Hamas reageert positief

Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma:

"Dit is de eerste aangenomen resolutie van de VN Veiligheidsraad die niet alleen moet leiden tot een staakt-het-vuren en vrijlating van de gijzelaars, maar ook tot een einde van de oorlog en de wederopbouw van Gaza. Hoewel Israël eerder VN-resoluties negeerde is het land nu, volgens de VS, akkoord gegaan met de tekst.

Een Israëlische vertegenwoordiger zat bij de stemming in New York en minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak vandaag nog in Israël met zowel premier Netanyahu als minister van Defensie Gallant. Nu ook Hamas positief heeft gereageerd, is de kans nu groter dan ooit dat de VN-resolutie effect zal hebben. Met de kanttekening dat de haviken binnen het oorlogskabinet van Netanyahu aan invloed hebben gewonnen na het vertrek van de gematigde minister Benny Gantz, gisteren.

Voor president Biden is dit in ieder geval een opluchting, want hij kan zich profileren als vredesstichter. Biden ligt in eigen land onder vuur van zowel conservatieven die hem te kritisch vinden ten opzichte van Israël als van progressieve- en Arabisch-Amerikaanse stemmers die hem zijn financiële en militaire steun aan Israël verwijten: een groot electoraal risico voor de verkiezingen in november."